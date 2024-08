Gigantischer Samsung-TV im Angebot: 98 Zoll 4K-Fernseher jetzt bei Amazon über 2000€ günstiger schnappen!

Wenn ihr es richtig anstellt, könnt ihr den 98 Zoll großen Samsung DU9079 dank Rabatt und Cashback effektiv über 2000€ günstiger bekommen.

Bei Amazon bekommt ihr gerade einen 98 Zoll großen Samsung 4K-Fernseher mit 120Hz-Display rund 1650€ günstiger im Vergleich zum UVP, was für ein 2024 erschienenes Modell ohnehin schon ein stolzer Rabatt ist. Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion könnt ihr jedoch sogar rund 750€ zusätzlich sparen und bekommt dabei noch eine hochwertige Soundbar quasi gratis dazu!

Wie man auf den Top-Preis kommt, ist allerdings ein bisschen kompliziert und Amazon erklärt die Regeln auf der oben verlinkten Aktionsseite alles andere als genau. Deshalb rechnen wir euch hier nochmal alles genau vor:

98 Zoll Samsung 4K-TV: So kommt ihr auf den günstigsten Preis!

Wenn ihr euch den 98 Zoll großen Samsung 4K-TV mit einer rund 250€ teuren Soundbar bestellt, kommt ihr durch 1000€ Cashback effektiv günstiger weg.

Bei Amazon ist der 98 Zoll große 4K-Smart TV Samsung DU9079 gerade ohnehin schon von 4299€ (UVP) auf 2648,99€ reduziert. Durch eine Cashback-Aktion von Samsung könntet ihr nun nochmal 500€ zurückbekommen, wenn ihr nur den Fernseher allein kaufen würdet.

Wir empfehlen euch aber, gleich noch eine Soundbar aus der Aktion dazuzukaufen, denn dann bekommt ihr stolze 1000€ Cashback! Da die günstigste der Samsung-Soundbars bei Amazon aktuell 251,27€ kostet, bedeutet das: Ihr bezahlt auf diese Weise effektiv fast 250€ weniger im Vergleich zum Einzelkauf des Fernsehers und bekommt noch eine gute Soundbar quasi kostenlos obendrauf! Effektiv kosten euch beide Geräte zusammen dann nur noch 1900,26€.

Um an den Cashback zu kommen, müsst ihr beide Geräte bis zum 14. Januar 2025 unter www.samsung.de/bigplayer registrieren. Dort findet ihr auch nochmal alle Regeln und Bestimmungen der Aktion im Einzelnen erklärt.

Samsung DU9079 mit 98 Zoll: Was kann der riesige Fernseher überhaupt?

Das Tizen-Betriebssystem des Samsung DU9079 bietet einnen hervorragenden App-Support mit so ziemlich allen halbwegs bekannten Streaming-Diensten.

Der Samsung DU9079 gehört zu den günstigeren von Samsungs 4K Smart-TVs aus 2024. Für die High-End-QLED-TVs des Herstellers müsstet ihr bei dieser Größe noch ein paar tausend Euro mehr hinlegen. Trotzdem bekommt ihr noch immer ordentliche Samsung-Qualität mit einem VA-Panel, das für vergleichsweise hohen Kontrast sorgt, und einem starken Prozessor, durch den die vielen unterstützen Apps auch gut laufen.

Außerdem hat die 98-Zoll-Version im Gegensatz zu vielen der kleineren Varianten des Samsung DU9079 ein 120Hz-Display, was gerade bei so großen Fernsehern wichtig ist, um schnelle Bewegungen flüssig darstellen zu können. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr also bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Da zudem der Input Lag sehr niedrig ist, ist der Samsung DU9079 mit 98 Zoll gut fürs Gaming geeignet.

