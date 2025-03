Glückspilz entdeckt ultra-seltene Glurak-Karte aus dem Basis-Set in einem Buch aus seiner Kindheit - könnte sich damit jetzt eine goldene Nase verdienen

Glurak hat es nicht nur Ash angetan, sondern auch vielen Pokémon-Fans auf der ganzen Welt.

Pokémon – Komm und schnapp sie dir! Ein Motto, das nicht nur auf die Taschenmonster in den Videospielen zutrifft, sondern auch für das beliebte Sammelkartenspiel. Dabei sind nicht immer die neusten Erweiterungen gemeint, die schon Wochen vor Release in den Läden ausverkauft sind. Sondern auch alte Exemplare mit hohem Nostalgiefaktor.

Besonders bei älteren Karten sind Sammler*innen bereit, mehrere hundert Euro auf den Tisch zu legen. So auch für eine bestimmte Glurak-Karte. Ein Fan entdeckt genau die über 20 Jahre nach deren Release per Zufall.

Glückspilz entdeckt Glurak-Karte aus dem Basis-Set aus Kindheitstagen

Der User Radiantgreninja teilt den absoluten Glücksfund mitsamt Foto auf Reddit. Hier könnt ihr einen Blick auf das gute Stück erhaschen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier steckte die seltene Karte: Wie genau Radiantgreninja an die seltene Karte gekommen ist, verrät der User in einem Kommentar. Seinen Fund hat er offenbar einem enorm glücklichen Zufall zu verdanken.

Die Karte steckte nämlich in einem Buch, das wiederum nochmals in einem Plastikbehälter auf dem Dach des Lagerschuppens des Users verstaut war. Kein Wunder, dass der User sich so sehr über den Fund freut.

Das hat der Glückspilz mit dem Fund vor: Auch wenn die Karte bereits als Erinnerungsstück an Kindheitstage einen besonderen Stellenwert hat, ist deren monetärer Sachwert ebenfalls nicht zu unterschätzen. Insbesondere Glurak aus dem Basis-Set hat es vielen Sammler*innen angetan, weswegen die Karte gerne mal für mehrere hundert Euro über den Tisch geht.

Je nach Zustand der Glurak-Karte können es sogar tausende Euros werden. Auf Cardmarket (Stand 05. März 2025) entdecken wir Preise zwischen 60 und 2.500 Euro. Radiantgreninja zeigt in einem Kommentar sogar Preise von bis zu 8.300 US-Dollar – ein perfektes 10er-Grading vorausgesetzt.

Deswegen möchte der User auch die Karte für ein Grading einschicken, um deren ungefähren Wert zu bestimmen.

Am Pokémon Day wurden die beliebten Mega-Entwicklungen erstmalig für das physische Sammelkartenspiel angekündigt:

1:00 Pokémon TCG enthüllt zum ersten Mal starke Mega-Entwicklungs-ex-Karten

Autoplay

Deswegen ist die Glurak-Karte aus dem Basis-Set so viel wert

Dass die Glurak-Karte aktuell so viel Geld wert ist, hat einen einfachen Grund: Angebot und Nachfrage. Begonnen bei der Nachfrage, steigt diese in den letzten Jahren stetig mit den Pokémon-Fans, die seit Kindestagen vom Franchise begeistert sind. Sobald diese erwachsen werden, steigt auch ihre Zahlkraft. Die Nostalgie und die geringe Verfügbarkeit tun dann ihr Übriges.

Insbesondere alte Karten sind nur auf dem Gebrachtmarkt verfügbar durch Personen, die sich daran eine goldene Nase verdienen wollen. Viele Exemplare werden über die Jahre in den Händen von Kindern verloren gegangen sein (oder sich in Büchern befinden), weswegen das Angebot begrenzt ist.

Ein begrenztes Angebot sorgt selbst bei aktuellen Karten für hohe Scalper-Preise:

Obwohl es im Basis-Set noch viele weitere Karten gibt, herrscht insbesondere für die Glurak-Karte eine hohe Nachfrage. Das liegt an der Beliebtheit des Feuer-Starters, die auch die Pokémon Company an den unterschiedlichsten Stellen befeuert.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Könnt ihr nachvollziehen, dass einzelne Pokémon-Karten für hunderte von Euros verkauft werden, oder hat euch das Sammelfieber sogar selbst gepackt?