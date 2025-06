Spieler entdeckte extrem seltenes PS2-Devkit in der Ramschkiste für 2,60 Dollar - und hat dann auch noch Rabatt drauf bekommen

So eine Test-PS2 ist schon ein richtig guter Fund. (Bild: reddit.com/user/Jbot91)

Wer gerne seltene Technik oder Gegenstände sammelt, muss oftmals auch tief in die Taschen greifen. Je älter und seltener etwas ist, desto höher ist eben auch der Sammlerwert – in der Regel. Es gibt aber doch noch hin und wieder Schnäppchen. So wie bei diesem Fan, der anscheinend eine "Test"-PS2 zum absurd günstigen Preis ergattern konnte.

Seltene PS2 zum Spottpreis

Inzwischen hat Reddit-User Jbot91 die besagte PS2 bereits seit knapp sieben Jahren bei sich zu Hause stehen. Die Story, wie der User sie ergattert hat, sorgt aber auch heute noch für Neid und Erstaunen – vielleicht sogar noch mehr, immerhin sind Skalper inzwischen an der Tagesordnung und solche Glücksfunde umso seltener.

Konkret hatte der User nach eigener Aussage in einem Thrift Store (Gebrauchtwarenladen) die PlayStation 2 mit dem "TEST"-Aufdruck entdeckt. Dabei handelt es sich augenscheinlich um das DTL-H3000E-Modell. Das ist nicht das klassische Devkit, sondern eine Debugging-Station für die PS2. Die kann sogar gebrannte CDs und DVDs abspielen.

Das ist für sich genommen schon ein seltener Fund, aber damit noch nicht genug: Der Fan hatte die Konsole nämlich einfach im Innenhof des Ladens unter einem Haufen anderer Teile gefunden. Als er den Besitzer nach dem Preis fragte, dürfte Jbot91 ebenfalls nicht schlecht gestaunt haben – die PS2 sollte nämlich gerade einmal 2,60 US-Dollar kosten.

Aber selbst da hört das scheinbar unverschämte Glück des Users noch nicht auf, wie er in einem weiteren Kommentar erklärt. Als er an der Kasse mit dem Verkäufer über den Glücksfund redete, spendierte dieser ihm noch seinen Mitarbeiterrabatt. Am Ende bezahlte der Fan also für das seltene Fundstück lediglich läppische 1,30 US-Dollar.

Das ist zweifellos ein absurd guter Preis. Schaut man beispielsweise einmal auf eBay, wechselt die Test-PlayStation 2 dort für Preise zwischen rund 300 bis knapp 1.600 Euro den Besitzer oder die Besitzerin. Selbst als defekt markierte Konsolen fahren noch mindestens 200 Euro ein.

Das scheint übrigens nicht das einzige seltene Fundstück zu sein, dass der Fan sein Eigen nennen darf. Auch eine Launch-PS3 konnte er in einem Thrift Store nach eigener Aussage ergattern. Die soll 20 Dollar gekostet haben, im Inneren aber auch noch eine NBA-Disc gehabt haben – die der User dann bei GameStop für 17 Dollar verscherbelte.

Habt ihr noch Geräte mit Sammlerwert zu Hause? Und falls ja: Würdet ihr sie jemals verkaufen?