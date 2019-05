Die große God of War-Doku erscheint noch diese Woche

Zum ersten Geburtstag von God of War haben die Entwickler bereits angekündigt, dass es eine Dokumentation zum Spiel geben wird. Darin werden einige Einblicke in die Entwicklung des PS4-Exklusivtitels gegeben. Nun wissen wir auch, wann das Video erscheint.

Wann erscheint die Doku? Auf Twitter kündigt das Studio an, dass der Film mit dem Titel "Raising Kratos" am 10. Mai erscheint. In Deutschland könnt ihr also ab Freitag um 21 Uhr mehr über das aktuelle God of War erfahren.

Ready yourself - May 10th



Watch our full-length feature documentary, Raising Kratos, debuting this Friday May 10th at 12:01AM Pacific on PlayStation YouTube



WATCH THE TRAILER: https://t.co/TsdlCoZ6eE pic.twitter.com/E33gQ0crqr — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) May 6, 2019

Wo kann ich sie sehen? Die Doku wird auf dem offizielen YouTube-Kanal von Playstation veröffentlicht und ist dementsprechend für alle kostenlos verfügbar.

Was wird gezeigt? Es gibt bereits einen kurzen Trailer, der einen ungefähren Eindruck davon gibt, was in der Doku zu sehen sein wird. Raising Kratos dient demnach als großes Making Of-Video und zeigt viele Aufnahmen hinter den Kulissen, sowie Interviews mit Darstellern und Entwicklern.

Im Gegensatz zu üblichen Making Of-Clips soll die Doku jedoch Spielfilmlänge haben und tief in sehr tief in die Materie eintauchen. Das deutet eine Laufzeit von über über einer Stunde an. Es dürfte also eine Menge zu sehen geben.

Was denkt ihr? Schaut ihr euch Raising Kratos an?