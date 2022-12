Messi vs. Mbappé: In dieser God of War-Mod geht der WM-Finalkampf weiter

God of War Ragnarök hat zwar knapp den Award für das beste Spiel des Jahres 2022 verpasst, doch dafür konnte es zahlreiche andere Preise einsacken und hat viele Videospielfans begeistert. Auch das Soft-Reboot God of War aus 2018 kam bereits sehr gut an.

Es gibt bereits zahlreiche PC-Mods, die ein erneutes Durchspielen des "nordischen Erstlings" noch spnnender machen. Anlässlich der Fußball-WM 2022 in Qatar hat ein Fan nun eine neue Mod gebastelt, in der wir das Finale des Wettbewerbs erneut durchleben können - nur eben in God of War, also auf etwas brutalere Art.

Messi und Mbappé prügeln sich in God of War

Was ist das für eine Mod? In einem YouTube-Video zeigt Omega Fantasy, dass das WM-Finale auch anders hätte aussehen können, wenn es auf Kriegsgott-Art ausgetragen worden wäre. Der Kampf zwischen Kratos und Baldur, der sich am Anfang des Spiels ereignet, ist eine der bedeutsameren Szenen von God of War. Doch hier wurden kurzerhand Kratos und Baldur durch Kylian Mbappé und Lionel Messi ersetzt:

Mbappé übernimmt dabei die Rolle von Kratos, während Messi als Baldur auf ihn einprügelt. Besonders lustig ist, dass Mbappé statt einer Axt einen Fußball hat, den er auf Messi schleudern kann.

Doch wie wir wissen, geht der Kampf für Kratos sehr gut aus. Im Gegensatz dazu verlor Mbappé mit seiner französischen Nationalmannschaft gegen das argentinische Team von Messi. Somit hat diese Mod für ihn ihr Gutes, da Mbappé darin den Sieg erringt.

So schlägt sich der Nachfolger God of War Ragnarök im Test:

Verrückte Modder*innen zeigen, was noch alles aus God of War herauszuholen ist:

God of War-Serie in Arbeit

God of War aus 2018 bekommt seine eigene Amazon-Serie. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ereignisse aus dem Videospiel. Die Serie wird also vermutlich damit starten, dass sich Kratos und Atreus auf die lange Reise zum Berggipfel begeben wollen, um die Asche von Atreus' Mutter zu verstreuen.

Wann kommt die Serie? Bislang ist noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben worden. Da die Adaption jetzt erst in Auftrag gegeben wurde, könnte es auch noch dauern, bis wir erstes Videomaterial sehen werden.

Welche Fußballer oder Promis würdet ihr gerne im epischen God of War-Kampf gegeneinander antreten lassen?