God of War Laufey bringt nach 13 Jahren unverzichtbaren Kampf-Move zurück und lässt Kratos damit umso älter aussehen

Heldin Faye kann in GoW Laufey springen und heizt ihren Feinden im Vergleich zu Kratos mit agileren Kampfmoves ein.

Kratos hat dank Leviathan-Axt im God of War-Reboot aus dem Jahr 2018 sowie in God of War Ragnarök zwar mächtige Moves auf Lager, ist aber ein träger Klotz. Denn falls ihr euch nicht mehr erinnert: Der bleiche Spartaner hat in den Santa Monica-Hits das Springen verlernt. Genau diese Mechanik kommt in God of War Laufey aber endlich wieder zurück (via Insider-Gaming).

Faye kann in God of War Laufey endlich wieder springen

Im Zuge der Juni 2026-Ausgabe der State of Play zeigte Sony direkt 23 Minuten langes Gameplay-Material zu God of War Laufey:

23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

Autoplay

Dabei können wir uns einen guten ersten Eindruck vom Kampfsystem verschaffen und was sofort auffällt: Laufey aka Faye schnetzelt sich im direkten Vergleich zu Kratos nicht nur deutlich agiler durch die Monsterhorden, sondern kann dank Sprung-Taste endlich wieder abheben – ein Move, den wir zuletzt in God of War Ascension aus dem Jahr 2013 gesehen haben.

In Minute 5:30 des oben eigenbetteten Gameplay-Trailers bekommen wir beispielsweise zu Gesicht, wie Faye einen Gegner mit einem kräftigen Schwerthieb in die Luft befördert, sich anschließend mit nach oben katapultiert und ihrem Widersacher hoch oben mit weiteren Hieben malträtiert. Nicht nur die Sprung-Taste feiert also ihr Seriencomeback, sondern auch Areal Combos bzw. Luftkombos.

Weitere Fakten zum Kampfsystem von God of War Laufey:

Statt Leviathan-Axt kämpft die Heldin mit einem Schwert.

Statt Rage heißt Faye/Laufey ihren Feinden mit der goldenen Faust von Jötnar ein, mit der sie sogar Seelen beeinflussen kann.

Faye bewegt sich generell viel agiler und dynamischer als Kratos im GoW Reboot sowie in Ragnarök.

Mehr dazu lest ihr hier:

Wie Grace Orlady, Community Managerin bei Santa Monica Studio, auf dem PS Blog erklärt, soll sich das Kampfsystem in Laufey wieder etwas mehr an den Spielen der Griechenland-Ära orientieren, ohne aber auf die modernen Elemente der neueren GoW-Titel zu verzichten:

Wir bauen auf den Stärken des modernen Kampfsystems von God of War auf und injizieren gleichzeitig etwas klassische Oldschool DNA aus der griechischen Ära. Dadurch wird sich Laufey für Fans der Serie extrem frisch und dennoch wunderbar vertraut anfühlen.

Santa Monica Studio verzichtete bei Kratos' Abenteuer im hohen Norden auf die Sprung-Mechanik, schlicht und einfach weil die näher eingestellte Kameraperspektive dies nicht erlaubte bzw. Sprünge oder Luftkombos nicht mehr so gut mit der neuen Perspektive harmonieren konnten.

Release nicht "Jahre in der Zukunft" - God of War Laufey wird von Sony Santa Monica entwickelt und soll exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Ein Release-Zeitraum oder gar Termin hat das kommende Action-Adventure noch nicht.

Laut Einschätzung des Journalisten und Insiders Jason Schreier müssen wir aber wohl nicht Jahre auf das Abenteuer warten. Womöglich können wir uns schon 2027 mit Laufey durch Monsterhorden schnetzeln, das ist aber reine Spekulation.

Was ist euer erster Eindruck vom Kampfsystem und freut ihr euch, dass die Sprung-Taste wieder mit dabei ist?