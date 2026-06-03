Neues God of War enthüllt: Ohne Kratos - dafür aber mit Wackelpudding-Begleiter und neuen Göttern

Faye ist die Heldin des neuen God of War.

Zur State of Play am 2. Juni 2026 gab es zum Abschluss noch einen Kracher. Endlich wissen wir, an welchem großen Spiel Sony Santa Monica momentan arbeitet. God of War Laufey heißt das neue Spiel aus dem God of War-Universum und wie bereits in Leaks berichtet, kämpfen wir uns diesmal nicht mit Kratos durch die Götterwelt, sondern schlüpfen in die Haut seiner verstorbenen Frau Faye.

Faye ist tot, lang lebe Faye

Das war doch mal eine schöne Überraschung. Nicht nur, dass das God of War-Abenteuer sfsd angekündigt wurde, wir haben auch direkt 23 Minuten Gameplay bekommen. Das startet mit Kratos und der Beerdigung von Faye, zeigt im Anschluss aber nicht den ersten Jagdausflug von Atreus und seinem Vater.

Stattdessen wacht Faye an einem unbekannten Ort auf und bekommt es direkt mit pilzartigen Monstern und anderen üblen Feinden zu tun. Die bekämpft sie in bekannter God of War-Manier, die Herkunft des Spiels ist deutlich zu erkennen – allerdings gemischt mit einem Hauch Hellblade und einer guten Prise ... Marvel-Humor?

Schon schnell trifft Faye nämlich auf eine Art Wackelpudding mit eingesperrten Schwert, das den ein oder anderen komischen Spruch beisteuert. Schlussendlich kämpfen wir mit dem Schwert und dem Wackelpudding an unserer Seite gegen einen humanoiden Drachenboss.

23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

Autoplay

God of War Laufey geht der Frage auf den Grund, was mit Göttern nach ihrem Tod passiert. Ist Faye im Paradies oder einem Gefängnis gelandet? Während der Geschichte möchte sie genau das herausfinden und natürlich sucht sie auch nach einem Weg nach Hause.

Verkörpert wird Faye von Deborah Ann Woll, die ihr vielleicht aus der Netflix/Disney-Serie zu Daredavil oder True Blood kennt. Jack Quaid aus The Boys verkörpert hingegen Phranque, einen seltsamen kosmischen Würfel, den wir zuvor liebevoll als Wackelpudding beschrieben haben.

Die neue Helding Faye – zusammen mit Phranque, dem "Wackelpudding".

Ein vertrautes, aber dennoch frisches Kampfsystem

Zusammen treten die beiden während ihres Abenteuers gegen einen fantastischen Cast von Göttern und Kreaturen an. Die Kämpfe erinnern dabei enorm an God of War, Faye ist aber wesentlich agiler und flotter als ihr muskelbepackter Ehemann.

Das Kampfsystem soll sich dabei wie eine Mischung aus den neuen und alten Serienteilen anfühlen – Fans der ursprünglichen Griechenland-Teile könnten sich mit Faye also ebenfalls wohlfühlen.

Statt der Leviathan Axt, die Faye vor ihrem Tod führte, bekommt sie das oben bereits genannte legendäre Schwert – mit dem sie sowohl am Boden, als auch in der Luft unerbittlich und mit hoher Geschwindigkeit angreift.

Während Kratos seine Rage im Kampf einsetzen konnte, greift Faye auf die goldene Faust der Jötnar zurück. Damit soll sie sogar Seelen beeinflussen können.

Wann wir mit Faye losziehen können, ist derweil noch unbekannt – auf dem PlayStation Blog ist aber von "Coming Soon to PlayStation 5" die Rede.

Freut ihr euch auf das neue God of War und Faye als spielbare Figur? Oder wärt ihr lieber wieder mit Kratos oder Atreus losgezogen? Schreibt es gerne in die Kommentare!