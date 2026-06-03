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23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

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23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

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Kevin Itzinger
03.06.2026 | 01:34 Uhr

Der nächste Ableger der God of War Reihe wurde während der State of Play im Juni 2026 angekündigt. In God of War Laufey schlüpfen wir diesmal aber nicht in die Haut von Kratos, sondern steuern die Geschicke seiner verstorbenen Frau Faye. Die findet sich nach ihrem Tod nämlich in einer unbekannten Welt wieder und versucht, dieser zu entkommen.
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