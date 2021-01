God of War: Mod zeigt PS4-Hit in cooler First Person-Ansicht

Nicht erst seit der Ankündigung von Cyberpunk 2077 gibt es eine Art Konflikt in der Gaming-Community, der sich um die Frage dreht: First Person- oder Third Person-Perspektive? Für Cyberpunk 2077 wünschen sich Fans eine Möglichkeit, auch aus der Third Person-Ansicht spielen zu können und für God of War entwickelte ein Fan eine Mod, die euch Kratos-Abenteuer aus der Ego-Perspektive zeigt - und das sieht überraschend gut aus.

God of War mit First Person-Modus

So gut sieht das Spiel heute noch aus: Die Mod ist aktuell noch nicht verfügbar und es gibt derzeit noch keinen Releasetermin, ihr könnt euch aber ein Video ansehen. Dieses zeigt gleich eine Besonderheit. Denn die Story wird aus der Sicht mehrerer Personen dargestellt. Ihr schlüpft dabei in die Personen Kratos, Atreus und Mimir. Dies wechselt immer wieder, beispielsweise in den Dialogen.

Achtung! Das Video enthält einige Spoiler für God of War:

Link zum YouTube-Inhalt

Leider zeigt das Video nur Zwischensequenzen und nicht das eigentliche Gameplay. Dabei wäre es gerade spannend zu sehen, wie sich die Kämpfe in der First Person-Perspektive anfühlen und ob diese so überhaupt funktionieren. Denn immerhin wurde God of War als Third-Person-Spiel entwickelt.

Dafür zeigt uns die Mod etwas, das wir eher selten im Spiel zu sehen bekommen. Die Gesichter der Figuren in Nahaufnahme. Mit der Mod ist zu erkennen, wie gut God of War auch heute noch aussieht und wie hervorragend die Mimik der Figuren umgesetzt wurde.

Derzeit befindet sich mit God of War: Ragnarok eine Fortsetzung in Arbeit, die für PS5 und vermutlich PS4 erscheinen soll. Ob wir in dem neuen Spiel Sequenzen in First Person-Perspektive erleben dürfen, ist nicht bekannt. Die Mod zeigt aber, dass dies durchaus richtig gut aussehen würde.

Was sagt ihr zu dieser Egosicht-Mod für God of War? Würdet ihr das Spiel so spielen wollen?