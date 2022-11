Nach God of War Ragnarök: 8 weitere Spiele aus der nordischen Mythologie, die ihr jetzt spielen solltet

Nicht erst seit God of War von 2018 ist das nordgermanische Setting wieder in aller Munde. In der Serie Vikings können wir die Intrigen und brutalen Machtkämpfe der Wikinger verfolgen und die Thor-Filme zeigen die nordische Mythologie schon seit Jahren aus einer neuen Perspektive. Auch im Videospiel-Kosmos ist das Thema schon länger angekommen und findet mit dem neuen God of War Ragnarök wohl seinen vorläufigen Höhepunkt.

Wenn ihr nach dem Abenteuer von Kratos und Atreus noch nicht genug von Eisriesen, Trollen und bärtigen Göttern habt, müsst ihr nicht verzweifeln. Wir stellen euch acht weitere Spiele vor, die sich des Settings bedienen und die ihr jetzt schon spielen könnt. Von Action bis Strategie ist aus jedem Genre was dabei. Viel Spaß!

Valheim

1:35 Valheim stimmt im Trailer auf den Release des Wikinger-Survivalspiels ein

Genre: Action-Adventure, Survival

Action-Adventure, Survival Plattformen: PC, ab Frühling 2023 auch auf Xbox One und Xbox Series X/S

Nachdem Valheim Anfang 2021 in den Early Access gestartet ist, entwickelte sich das Spiel innerhalb weniger Tage zu einem absoluten Hit. Es handelt sich dabei um ein relativ klassisches Action-Survival-Game, die Besonderheit liegt vor allem im Setting. Das namensgebende Valheim ist nämlich die zehnte Welt in der nordgermanischen Mythologie und hier landen wir direkt nach unserem irdischen Ableben. Die riesige, prozuderal generierte Welt bietet jede Menge Ressourcen, mit denen wir uns in echter Wikinger-Manier Ausrüstung, Behausungen und Boote herstellen können. Statt gegen menschliche Gegner treffen wir auf Trolle, Draugr und andere mythologische Wesen. Anfang 2023 erscheint der Titel für die Xbox-Konsolen und landet zum Start direkt im Game Pass.

Röki

1:33 Röki - Trailer zeigt das bezaubernde Abenteuer in Skandinavien

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: Nintendo Switch, PC

Wenn ihr nach dem Abenteuer von Kratos die Nase von Kämpfen und ausufernder Gewalt erstmal voll habt, könnte Röki genau das richtige für euch sein. Das Abenteuerspiel kommt nämlich komplett ohne Gefechte aus, vielmehr stehen hier Erkundung und Rätsel im Vordergrund. Wir spielen das Mädchen Tove, das sich in einer wunderschönen, winterlichen Welt auf Entdeckungsreise begibt, um ihre Familie zu retten. Auf dem Weg begegnet sie allerlei Gestalten aus der skandinavischen Folklore, die ihr teilweise zur Seite stehen.

The Banner Saga Trilogy

1:28 The Banner Saga 3 - Release-Termin & Vorbesteller-Boni im Trailer, Switch-Version angekündigt

Genre: Rundenstrategie

Rundenstrategie Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Weniger kuschelig wird es mit The Banner Saga Trilogy. Dabei handelt es sich gleich um alle drei aufeinander aufbauende Serienteile. Die Spiele setzen auf einen Mix aus Rollenspiel, Survival und Rundenstrategie. Wir führen unseren Clan durch eine raue Landschaft und müssen immer wieder fiese moralische Entscheidungen treffen. Häufig gibt es dabei keine "richtige" Lösung und nicht alle Charaktere finden ein gutes Ende. Kämpfe werden in Runden auf einem Schachbrett-ähnlichen Schlachtfeld ausgetragen. Gameplay, Optik und emotionale Tiefe: hier greift wirklich alles ineinander.

Assassin's Creed Valhalla

6:00 Assassin's Creed Valhalla zeigt im Trailer 6 Minuten Gameplay - und diesmal wirklich

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Nachdem uns Ubisoft in Origins nach Ägypten und mit Odyssey ins antike Griechenland geschickt hat, verlassen wir mit Assassin's Creed Valhalla die sonnigen Gefilde und erkunden den hohen Norden. Als Eivor, wahlweise Krieger oder Kriegerin, ist es unsere Aufgabe, zusammen mit unserem Wikinger-Stamm in England ein neues Zuhause zu finden. Dafür wird natürlich viel gekämpft, Erkundung und Nebenaufgaben kommen in der hübschen Open World aber auch nicht zu kurz. Während das Hauptspiel vergleichsweise bodenständig bleibt, kommen in den drei DLCs auch mythologische Inhalte vor.

Northgard

1:16 Northgard - Das Wikinger-Siedler im Trailer

Genre: Aufbau-Strategie

Aufbau-Strategie Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Einen eigenen Wikinger-Stamm führen wir auch in Northgard an, ein Aufbau-Strategie-Titel von Shiro Games, der sich spielerisch an der Siedler-Reihe orientiert. Wir versuchen, unseren Klan in unbequemen Landen anzusiedeln, Rohstoffe zu erschließen, Handel zu treiben und natürlich Schlachten zu schlagen. Mystische Kreaturen wie Riesen und Untote bedrohen uns ebenso wie die eisige Kälte des Winters. Northgard kann sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer gespielt werden.

Hellblade: Senua's Sacrifice

9:44 Hellblade: Senua's Sacrifice - Neues Video zeigt die Stimmen im Kopf der Heldin

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

Mit Hellblade: Senua's Sacrifice ist den Entwickler*innen von Ninja Theory 2017 eine echte Überraschung gelungen. Die Geschichte des Action-Adventures dreht sich um die junge Piktin Senua, deren Dorf von grausamen Nordmännern überfallen wurde. Sie beschließt, sich höchstpersönlich an Hel, der Königin der nordgermanischen Unterwelt, zu rächen. Das Besondere am Spiel ist aber die Darstellung von psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Schizophrenie, die Senua durchlebt. Der Titel kann daher ziemlich aufwühlend sein, am besten lest ihr in unserem Test nach, ob die Erfahrung etwas für euch ist:

Tribes of Midgard

2:45 Tribes of Midgard - Loot, Crafting, Basenbau - Das erwartet euch im Koop-Action-RPG

Genre: Action, Survival

Action, Survival Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Ragnarök ist ein beliebtes Thema in Spielen mit nordgermanischem Setting und auch in Tribes of Midgard spielt der Weltuntergang eine zentrale Rolle. Der Titel ist ein Mix aus Diablo-ähnlichen Mechaniken und Survival im Stil eines Don't Starve. Alleine oder in der Gruppe mit bis zu neun weiteren Wikinger*innen erkundet ihr die prozedural generierte Welt, farmt Ressourcen, baut euch euer eigenes Dorf und bekämpft Monster. Jede Nacht tun sich dann die Tore zur Hölle auf und euer Dorf wird von immer stärkeren Wellen und teilweise sogar richtigen Riesen angegriffen. Um euch zu verteidigen braucht ihr wieder bessere Ausrüstung und müsst euer Dorf mit Fallen, Wällen und Verteidigungsanlagen ausstatten.

For Honor

13:18 For Honor Gameplay - Eine ganze Story-Mission im Video

Genre: Action, Multiplayer

Action, Multiplayer Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Die Multiplayer-Schlachten von For Honor passen eigentlich nur bedingt in diese Liste, wer aber Lust auf intensive Gefechte mit anderen Spieler*innen hat, sollte sich den Titel trotzdem anschauen. Der Titel bietet verschiedene Fraktionen, neben Rittern und Samurai eben auch Wikinger. Online zieht ihr dann gegeneinander in den Krieg, jede Menge KI-Kämpfer*innen sorgen für eine gute Schlachten-Atmosphäre. Über die Jahre kamen neue Fraktionen und sogar ein Singleplayer-Modus hinzu.

Was fasziniert euch am nordgermanischen Setting? Fehlt euch in unserer Liste ein Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!