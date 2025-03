God of War-Nachschub: Laut Insider geht es schon dieses Jahr zurück nach Griechenland und dabei handelt es sich nicht um ein Remaster

Geht es für Kratos schon bald zurück nach Griechenland?

Das wäre doch mal was. Laut Brancheninsider Jeff Grubb bekommen wir schon dieses Jahr ein neues God of War, das in Griechenland spielt und das nicht, wie zuletzt vermutet, in Form einer Remaster-Version der alten Teile.

Neues Side-Story-Projekt schon dieses Jahr?

In einem Tweet auf Bluesky meldete sich Grubb gestern Abend zu Wort. Weil er immer wieder danach gefragt würde, hat er versucht, etwas Neues zum Thema God of War herauszufinden und nach seinen Angaben hatte er Erfolg.

Er gibt dort nämlich an, dass schon dieses Jahr etwas Neues zu God of War erscheinen soll. Das neue "Side-Story-Projekt" soll in Griechenland spielen, aber keine Remaster Collection sein. Zuletzt gab es dazu vermehrt Gerüchte.

Die letzte Videospielveröffentlichung war der kostenlose Valhalla DLC:

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Autoplay

In den Kommentaren verrät er weitere Informationen: Dort betont er, dass es sich bei dem Projekt um ein Videospiel handelt und eigenständig – also kein DLC für Ragnarök – ist. Zudem gibt er an, dass Cory Barlog zwar vielleicht am Projekt beteiligt ist, es sich aber nicht um das große Spiel handelt, an dem er seit einiger Zeit arbeitet.

Aktuell feiert der griechische Gott des Krieges Geburtstag und wird 20 Jahre alt, denn 2005 erschien der erste Teil der Reihe. Dazu veröffentlichte Sony die Dark Odyssey Collection, ein Paket mit Ingame-Cosmetics für Ragnarök, die Kratos und seine Begleiter*innen den Look der ersten Teile verpasst.

Ob das Ganze stimmt, sehen wir dann wohl erst später im Jahr. Wir würden uns in jedem Fall darüber freuen, erneut mit Kratos – oder vielleicht auch einer anderen Figur – spannende Geschichten zu erleben.

Was denkt ihr? Würdet ihr euch auch über ein neues Abenteuer freuen, oder habt ihr mehr Lust auf eine Remaster-Collection der alten Teile? Schreibt es uns in die Kommentare!