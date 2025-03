God of War Ragnarök bekommt Geburtstags-Update spendiert, das Kratos einen Look aus God of War 2 verpasst

Da dürfte Kratos sich wohl an alte Tage erinnert fühlen.

Am 22. März 2005 erschien das allererste God of War-Spiel für die PlayStation 2. Damals hätte wohl noch niemand ahnen können, was für ein Erfolg die Reihe werden würde. Inzwischen hat sie zahlreiche Ableger und nahezu 20 Jahre auf dem Buckel – diesen Geburtstag feiert jetzt auch der neueste Teil God of War Ragnarök mit einem kostenlosen Update.

Darin stecken nicht nur neue Rüstungen und ein neuer Schild, sondern auch ein Aussehen für Kratos, dass Fans der alten Teile sehr bekannt vorkommen dürfte.

Wann erscheint das "Dunkle Odyssee-Collection"-Update für GoW Ragnarök? Am heutigen Donnerstag, den 20. März

Das neue Update bietet unter anderem mehrere neue Looks für Begleiter*innen, Waffen und Schilde. Das Highlight dürfte aber vermutlich das "Dunkle Odyssee"-Aussehen und -Rüstungsset für Kratos sein.

Dieser schwarz-goldene Look basiert auf dem gleichnamigen Skin aus God of War 2 – hier gab es ihn als Belohnung für das Beenden des Spiels im Gott-Modus-Schwierigkeitsgrad.

Hier gibt's die Übersicht aller neuen Inhalte:

„Dunkle Odyssee“-Rüstung & -Aussehen für Kratos

„Dunkle Odyssee“-Aussehen für Kratos

„Dunkle Odyssee“-Rüstungsset für Kratos („Dunkle Odyssee“-Brustschild, „Dunkle Odyssee“-Armschienen, „Dunkle Odyssee“-Gürtel)

„Dunkle Odyssee“-Begleiterrüstung

„Dunkle Odyssee“-Gewand für Atreus

„Dunkle Odyssee“-Hexenkleidung für Freya

„Dunkle Odyssee“-Waffenaussehen & -zusätze

„Dunkle Odyssee“-Leviathanaxt [Aussehen] & „Dunkle Odyssee“-Knauf [Zusatz]

„Dunkle Odyssee“-Chaosklingen [Aussehen] & „Dunkle Odyssee“-Griffe [Zusatz]

„Dunkle Odyssee“-Draupnir-Speer [Aussehen] & „Dunkle Odyssee“-Schaft [Zusatz]

„Dunkle Odyssee“-Schildaussehen & -Rundschild

„Dunkle Odyssee“-Wächterschild [Aussehen]

Furchtloser „Dunkle Odyssee“-Schild [Aussehen]

„Dunkle Odyssee“-Steinmauerschild [Aussehen]

„Dunkle Odyssee“-Schmettersternschild [Aussehen]

„Dunkle Odyssee“-Ansturmschild [Aussehen]

„Dunkle Odyssee“-Spartaner-Aspis-Schild [Aussehen]

„Dunkle Odyssee“-Rundschild

Das neue Update ermöglicht es euch also auch, die "Aussehen bearbeiten"-Funktion für Waffenzusätze und Rundschilde zu benutzen. Die neuen Gegenstände erhaltet ihr derweil bei jeder Truhe für verlorene Gegenstände oder automatisch in Walhall, wenn ihr den kostenlosen Valhalla-DLC spielt.

Kommen Remakes/Remaster der alten Teile?

Bereits seit ein paar Monaten kursieren Gerüchte, dass Neuauflagen der alten God of War-Teile für PS2 und PS3 in Arbeit seien. Der 20-jährige Geburtstag des ersten Teils würde sich hier natürlich perfekt für eine Ankündigung eignen.

Allerdings besteht auch die Sorge, dass der Name der "Dark Odyssey Collection" des aktuellen Updates bei Leakern für Verwirrung gesorgt haben könnte – immerhin war Dark Odyssey der Arbeitstitel des allerersten God of War. Ob uns tatsächlich zeitnah noch eine Ankündigung erwartet, dürften wir spätestens am 22. März genauer wissen.

Werdet ihr für das Update God of War Ragnarök noch einmal anschmeißen oder kommt es euch zu spät?