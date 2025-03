Amazon hat schon 2 Seasons von der neuen God of War-Serie bestellt, doch dann gibt der Director plötzlich zu, dass er mit den Games nicht klarkommt

God of War bekommt eine TV-Serie.

Nach The Last of Us soll mit God of War eine weitere PlayStation-Marke eine Live-Action-Serie bekommen. Die Show wird von Amazon produziert, bisher gibt es allerdings noch kein Material und auch nur sehr wenige Infos zu dem Projekt.

Der Showrunner und Autor Ronald D. Moore hat jetzt allerdings ein paar mehr Hintergründe verraten und dabei auch erzählt, dass er die Spiele tatsächlich nicht gespielt hat.

God of War: Showrunner hat die Spiele nicht gepackt

Darum geht's: Amazon hatte die God-of-War-Serie Ende 2022 offiziell bestätigt. Sie soll in Zusammenarbeit von Amazon Studios und Sony Pictures Television entstehen und den Ereignissen des Spiels von 2018 folgen.

Im Herbst 2024 gab es allerdings einen kreativen Neustart, bei dem der erfahrende Autor Ronald D. Moore als neuer Showrunner eingesetzt wurde. Wo das Projekt aktuell steht und ob überhaupt an den ursprünglichen Plänen festgehalten wird, ist unklar.

In einem Interview hat Moore vor einigen Tagen aber doch über die Serie gesprochen und dabei verraten, dass Amazon schon jetzt zwei Staffeln davon bestellt hat. Moore selbst hat dabei mit Videospielen eigentlich nichts zu tun.

Hier das ganze Interview:

Laut eigener Aussage hat er seit den 80er-Jahren keine Spiele mehr gespielt und war dementsprechend überfordert, als er die neuen God of War-Spiele ausprobiert hat. Schon der Aufbau der Controller sei ihm ein Rätsel. Für Fans dürfte das natürlich erstmal weniger gut klingen.

Moore hat aber natürlich trotzdem eine Chance verdient. Gerade die neuen Abenteuer von Kratos und seinem Sohn Atreus leben ja vor allem von der Geschichte und die steht natürlich auch bei der TV-Serie im Vordergrund. Im Zweifel wird Moore schon jemanden finden, der die Spiele für ihn spielt.

Mit seiner Arbeit am Reboot von Battlestar Galactica, sowie an Outlander, For All Mankind und zahlreichen Episoden von Star Trek: The Next Generation, Voyager und Deep Space Nine hat Moore zudem schon unter Beweis gestellt, dass er richtig gute Serien produzieren kann. Hoffen wir also, dass die God of War-Serie ähnlich gut wird.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die Serie zu God of War?