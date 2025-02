Die originalen God of War-Teile kommen wohl auf PS5 - Bekannter Insider spekuliert auf einen möglichen Termin und der ist sogar bald!

Kratos zurück in der griechischen Heimat? Ja, das könnte schon bald wahr werden. Bildquelle: Sony/Pixabay

Bereits Ende 2024 hieß es gerüchteweise, Neuauflagen älterer Serienteile von God of War stünden kurz vor der Ankündigung. Doch bisher blieb sie aus – das könnte sich bald ändern.

Kommen ältere God of War-Ableger nun doch für PS5? Der Gaming-Insider Jeff Grubb bringt die Gerüchteküche erneut zum Köcheln. Und es würde mehr Sinn denn je ergeben, denn ein besonderes Jubiläum steht an, was sich wunderbar für eine Ankündigung eignen könnte.

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Remaster älterer God of War-Teile im Anmarsch? Das steckt hinter den neuen Spekulationen

Der Gaming-Insider Jeff Grub spekuliert, dass Sony am 22. März 2025 Remaster alter God of War-Teile für die PS5 ankündigen könnte. Die bisherigen Vermutungen seien etwas voreilig gewesen – aber im Kern korrekt.

Was ist am 22. März 2025? An dem Tag brennen 20 Knochen-Kerzen auf Kratos' Geburtstagskuchen. Denn vor genau zwei Jahrzehnten erschien an diesem Datum der erste Teil der God of War-Trilogie. Nach deren Abschluss mit einem komplett ent-götterten Olymp reiste Kratos gen Norden, um ab 2018 gemeinsam mit seinem Sohn Atreus die nordische Götterwelt aufzumischen.

Um welche „God-of-War“-Teile geht es? Hier werden die Informationen löchrig. Es ist aktuell unklar, welche Serienteile genau gemeint sind. Die Vermutungen reichen von nur dem originalen God of War bis hin zu allen sechs Spielen, die für PS2/PS3 und PS Vita erschienen sind.

Was wäre zu erwarten? Es ist stets von einem Remaster die Rede. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir nur eine erneut aufpolierte Variante bekommen. Ein Remake, das Gameplay, Kamera und Co. vergleichbar umbaut wie bei den PS5-Teilen, erscheint nach den Gerüchten als eher unwahrscheinlich.

Was wären die Vorteile eines Remasters? Abseits der offensichtlich besseren Optik und wahrscheinlich auch höheren Framerate wären sie zukunftssicher. Aufgrund der Hardware-Architekturwechsel zwischen PS3 und PS4 sind trotz eines ersten Remasters von God of War 1 und 2 diese Teile auf modernen Konsolen nicht spielbar. Nur God of War 3 ist dank eines Remasters für die PS4 heute auf der PS5 spielbar.

Zudem würden sich natürlich viele Spieler*innen, die erst mit der Reboot-Reihe in den Kontakt mit God of War genommen sind, darüber freuen, ältere Titel endlich nachholen zu können.

Verantwortlich für die Neuauflagen sollen die originalen Devs, Santa Monica Studios sowie die Remaster-Expert*innen Nixxes Software sein. Letztere halfen auch bereits beim Remake von Demon's Souls oder bei den neuen Varianten der Horizon-Serie aus.

Ist das alles, was zu „God of War“ in der Mache ist?

Sicher wissen wir das nicht, aber in der Vergangenheit gab's bereits mehrere Gerüchte und Hinweise, nach denen die Geschichte von Kratos auch in Ägypten weitergehen könnte.

Allerdings würde es sich hier wohl mehr um ein Kapitel zwischen der ersten Saga und der Götterjagd im Norden handeln. Gleichzeitig vermeldet aber der ebenfalls bekannte Insider Tom Henderson, es sei ein Prequel zum PS2-God of War in Arbeit, das in Griechenland spielt. Ein Remaster oder Remake sei das nicht.

Letztendlich müssen wir abwarten. Vielleicht bringt ja wirklich der 22. März Gewissheit, wohin es Kratos in welchem Alter auch immer (erneut) verschlägt. Beachtet aber, dass es sich bei den Aussagen von Grubb lediglich um Spekulation handelt. Der Insider ist zwar gut vernetzt und lag in der Vergangenheit bereits mehrmals richtig, stellte aber auch schon viele falsche Behauptungen auf. Freut euch also nicht zu früh.

Der zweite Siegeszug des glatzköpfigen Wüterichs fand 2022 mit God of War Ragnarök sein Ende. Was der Abschluss der Saga taugt, lest ihr in unserem großen GamePro-Test nach.

Wie sieht es bei euch aus? Schärft ihr bereits eure Klingen und wickelt die Ketten um eure Unterarme? Wärt ihr dabei, wenn Kratos sich erneut auf altmodische Art durchs alte Griechenland und seine Götterwelt schnetzelt? Oder winkt ihr ermattet ab und hättet zum Beispiel lieber (nur) die neuen Abenteuer in Ägypten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentarsektion!