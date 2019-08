God of War: Dieses coole Detail haben etliche Spieler gar nicht bemerkt

Sony Santa Monicas PS4-Hit God of War steckt voller Details und Geheimnisse, von denen uns einige vielleicht gar nicht sofort auffallen.

Folgendes ist einem Spieler (via Reddit) erst nach dem zweiten Spieldurchlauf ins Auge gesprungen: Artefakte, die wir bei Brok und Sindri verkaufen, werden liebevoll im Regal des Zwergen-Duos platziert.

Viele wussten es gar nicht: Der dazugehörige Thread auf Reddit verzeichnet zum Zeitpunkt des Schreibens 2.000 Upvotes. In den Kommentaren darunter finden sich etliche Spieler, die ebenfalls nicht Bescheid wussten.

God of War ist allerdings nicht das einzige Spiel mit diesem Detail. Verscherbeln wir beispielsweise in Skyrim gestohlene Gegenstände an die Diebesgilde, werden sie von den Verbrechern ebenfalls zur Schau gestellt.

Aber Artefakte in God of War sammeln und verkaufen... was bringt das überhaupt?

Warum es sich lohnt, Artefakte zu sammeln und zu verkaufen

Artefakte sind im Grunde Sammelgegenstände, die ihr überall in der Spielwelt findet. Jedes Gebiet versteckt seine ganz eigene Form von Artefakten. Im Wildwald rund rum Kratos' und Atreus' Haus stoßt ihr beispielsweise auf spielzeugartige Gegenstände.

Schaltet eine Trophäe frei: Sammelt ihr alle 45 Artefakte, winkt die PS4-Errungenschaft "Museumsleiter". Nach dem Beenden der Story habt ihr übrigens immer noch die Möglichkeit, euch alle Sammelgegenstände in die Taschen zu stopfen. Ohnehin ist es wohl besser, erst die Geschichte zu genießen und danach auf die Artefakt-Pirsch zu gehen.

So verkauft ihr Artefakte: Bei den Zwergen Brok und Sindri könnt ihr die Gegenstände schließlich gebündelt für einen guten Preis verhökern. Sie zu behalten, lohnt sich hingegen nicht. Artefakte sind da, um verkauft zu werden, also keine falsche Bescheidenheit.