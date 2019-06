Gods & Monsters - Das neue Action-RPG auf den Spuren von Zelda: BOTW

Neben einigen großen Ankündigungen hat ein Spiel auf der Ubisoft-PK der E3 2019 den Zuschauern ein ganz besonders großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Die Rede ist vom Action-RPG Gods & Monsters, das an Zelda: Breath of the Wild erinnert und bereits Anfang 2020 für PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint.

Gods & Monsters: Alles Wichtige im Überblick

Wir haben das Spiel über den Trailer hinaus bereits in Aktion erlebt und wollen für euch die wichtigsten Punkte in aller Kürze zusammenfassen.

Um was geht's?

In Gods & Monsters spielen wir Held Phoenix und sollen Göttervater Zeus dabei behilflich sein, den üblen Schergen namens Typhon samt Armee des Schreckens zu vernichten.

Richtig cool: Unser Spiel wird von einem Erzähler begleitet. Hier handelt es sich um niemand geringeren als Odyssey-Schöpfer Homer höchstpersönlich. Dabei soll der Humor nicht zu kurz kommen, der Ton deutlich lockerer sein, als zum Beispiel in Assassin's Creed: Odyssey.

Wie spielt es sich?

Das Gameplay soll aus drei Haupt-Komponenten bestehen:

Freie Erkundung der Open World

actiongeladene Kämpfe

Umgebungs-Puzzles

Zelda lässt grüßen: Falls euch diese drei Zutaten bekannt vorkommen, habt ihr vielleicht in der Vergangenheit einen Teil der Zelda-Reihe gespielt. Ähnlich in Breath of the Wild ist Held Phoenix mit Fähigkeiten ausgestattet, mit denen er die Spielwelt zu seinen Gunsten verändern kann.

Ein System, bei dem wir stets ein Auge auf unserer Ausdauer haben sollten, gibt es ebenfalls und auf Gefechte mit teils riesigen Gegnern müssen wir auch nicht verzichten.

Wie groß ist die Spielwelt?

Da wir die Welt auch im Flug erkunden können, uns die Unterwelt ebenfalls Zutritt gewährt und es sich bei den Entwicklern um die Macher von AC: Odyssey handelt, dürfen wir was die Größe von Gods & Monsters anbelangt wohl einiges erwarten.

Einen genauen Vergleich können wir euch an dieser Stelle zwar leider nicht geben, jedoch wirkte das Gesehene bereits äußerst weitläufig.

Mehr Action oder mehr RPG?

Gods & Monsters wird actionreich, keine Frage. Freundevon Rollenspielen sollen jedoch nicht zu kurz kommen. So können wir Held Phoenix optisch nach Belieben gestalten. Gefundene Items haben zudem Einfluss auf die Attribute. So können wir beispielsweise mit Hermes Latschen schneller laufen.

Eine komplexe Entwicklung unseres Charakters sollten wir jedoch nicht erwarten.

Wollt ihr noch mehr Infos zum Spiel, dann schaut gerne bei unseren Kollegen von der GameStar vorbei. Hier konnte Heiko das Spiel in Los Angeles sehen und hat es sich natürlich nicht genommen, ein erstes Fazit zu Gods & Monsters abzugeben.

Wie ist euer Ersteindruck von Gods & Monsters?