Göttliche Boosterpacks - Pokémon TCG Pocket-Spieler ziehen mehrere extrem seltene Karten und das sogar doppelt

Bei solchen Boosterpacks staunen auch wir nicht schlecht.

Seit gestern können wir auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Pokémon Sammelkartenspiel Pocket auf mobilen Geräten spielen. Neben den Kämpfen geht es darin vor allem um das Sammeln der Karten.

Wie schon im physischen Vorbild sind die Karten in verschiedenen Seltenheitsstufen eingeteilt. Einige davon sind besonders selten und weisen eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit auf, überhaupt aus einem Boosterpack gezogen zu werden.

Während der Großteil der Spieler*innen sich daher meist mit weniger spektakulären Karten zufriedenstellen muss, gibt es auch ein paar absolute Glückspilze, die ihre Errungenschaften stolz und teils fassungslos teilen.

Diese Pokémon TCGP-Packs sind der Wahnsinn

Mit Pokémon Trading Card Game Pocket geht der Sammelwahn in einer neuen App los. Ohne Echtgeld in die Hand zu nehmen, dürfen wir darin alle täglich mindestens zwei Boosterpacks öffnen, in denen je 5 Karten enthalten sind.

Natürlich wünschen wir uns alle die ganz seltenen Exemplare, wie etwa das Pikachu-ex (A1 #285) mit dem goldenen Spiralhintergrund. Mit einer Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 0,013 bzw. 0,053 % (je nach Position im Pack) stellt sie neben Glurak-ex und Mewtu-ex eine der seltensten Karten der ersten Erweiterung "Unschlagbare Gene" dar.

Davon eine Karte zu ergattern, ist schon ein Glücksgriff, aber stellt euch mal vor, ihr erwischt davon in nur einem Boosterpack gleich zwei Stück plus zwei seltene Zapdos-Karten und ein rares Garados? So viel Glück kann man nicht haben? Scheinbar doch, wie dieser Reddit-User stolz zeigt:

"God Packs" machen es möglich

So erstaunlich diese Ziehung auch ist, handelt es sich dabei nicht etwa um einen Fehler, sondern um ein “Seltenes Pack”. Neben den normalen Packs handelt es sich dabei um eine besondere Form der Boosterpacks. Die Wahrscheinlichkeit eines zu erwischen liegt bei 0,050 %.

Hat man aber erst einmal das Glück, solch ein "God Pack" zu erwischen, ist die Ausbeute dafür umso phänomenaler, da in diesen Packs nur seltene Karten erhalten sind und die Wahrscheinlichkeit entsprechend erhöht ist. Das zeigt sich auch an anderen (leicht weniger extremen) Beispielen:

Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass die seltenen Packs in Zukunft noch seltener werden. Da das Spiel gerade erst frisch global erschienen ist und es auf ein Free2Play-Modell mit optionalen Ingame-Käufen setzt, könnte es sein, dass die Entwickler*innen noch am Balancing schrauben. Falls nicht, umso besser für uns.

Wir drücken euch die Daumen, dass ihr in Pokémon TCG Pocket bei der Ziehung auch mal so viel Glück habt. Falls ihr tatsächlich schon zu den Glücklichen gehört, schreibt uns eure Ausbeute gerne in die Kommentare.