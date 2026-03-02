Dragon Ball-Fan hat unwissentlich bereits vor 17 Jahren einen der größten Antagonisten von Super mit einer einzigen Zeichnung fast haargenau vorhergesagt

Ein 2009er DeviantArt-Artwork zeigt »Evil Goku« mit rosafarbenem Haar - fast identisch mit Goku Blacks offiziellem Design aus Dragon Ball Super. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball hat einige legendäre Bösewichte hervorgebracht – auch der Super-Anime war sich nicht zu schade, uns mindestens interessante Designs zu kredenzen.

So lange, wie der Dragon Ball-Anime inzwischen läuft (fast genau 40 Jahre), ist es kein Wunder, dass manche dieser Charaktere sich mit Fanzeichnungen überschneiden. Auf der X-Plattform wird nun so eine Fanart genau dafür gefeiert: Die 2009 auf DeviantArt erschienene Zeichnung zeigt nämlich einen Goku, der einem späteren Antagonisten verblüffend ähnlich sieht.

Fast deckungsgleiche Fanzeichnung

Am 19. September 2009 veröffentlichte der DeviantArt-Nutzer negatiivegokux20 ein Artwork unter dem Titel "Evil Goku". Es zeigt Son Goku in dunkler Kleidung mit rosafarbenem Super Saiyajin-Haar.

Kommt euch das bekannt vor? Das sehen auch die Kommentare unter dem X-Beitrag von "Extralongdokkan" so, denn das Design ähnelt dem später als "Goku Black" bekannten Bösewicht in seiner "Super Saiyajin Rosé"-Form aus Dragon Ball Super.

Nicht alle Fanmeinungen feiern die verblüffende Ähnlichkeit einer Zeichnung, die "das Goku-Black-Design" vorhersagt, denn der damalige Zamasu-Arc ist bei Fans nicht unangefochten beliebt. Vielmehr waren die Folgen "eine gefühlte Fanfiction", wie etwa "blimphat" meint – kein Wunder also, dass eine Fanzeichnung das nahezu deckungsgleiche Design aufweist.

Auch andere Dragon Ball-Fans zeigen sich nicht unbedingt überrascht darüber, dass jemand ein Goku-Design fast vollumfänglich "vorausgesagt" hat – allerdings aus einem anderen Grund, nämlich dem eingangs erwähnten Alter der Serie.

Denn bei über 40 Jahren Laufzeit der Serie und einer ewig währenden DeviantArt-Plattform dürfte laut "Papan01art" schlicht "jede einzelne Kombination an Farben für Goku" inzwischen auf dem Portal für Fankünstler existieren. Ein Goku mit pinken Haaren und schwarzem Anzug ist da eben nicht mehr allzu weit hergeholt.

Was ist eure liebste Goku-Fanzeichnung?