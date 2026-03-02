Game Boy-Fan holt sich Pokémon Rot gebraucht und findet darauf Spielstand mit allen 151 Pokémon - doch hier wurde kräftig gemogelt

Stellt euch vor, ihr kauft euch ein gebrauchtes Pokémon-Spiel und jemand hat schon alle Pokémon gefangen, was tun?

Linda Sprenger
02.03.2026 | 06:14 Uhr

151 Pokemon in etwas mehr als 20 Spielstunden? Hier stimmt doch etwas nicht. 151 Pokemon in etwas mehr als 20 Spielstunden? Hier stimmt doch etwas nicht.

Die Story in Pokémon Rot/Blau/Gelb zu beenden, ist das Eine. Den Pokédex zu komplettieren, also alle 151 Taschenmonster der Kanto-Region einzufangen, ist aber eine ganz andere Sache und erfordert wohl von den meisten Möchtegern-Trainer*innen ordentlich Durchhaltevermögen und den Willen, stundenlang zu grinden.

Ein Pokémon-Fan schlug (unfreiwillig) den wohl einfachsten Weg ein: Er entdeckte einen Spielstand mit einem bereits komplettierten Pokédex auf einem gebrauchten Pokémon Rot-Modul. Und naja, wie sich herausstellt, hat der Vorbesitzer wohl ebenfalls keinen Finger krumm gemacht.

151 Pokémon in 20:27 Stunden? Moment mal!

Was genau passiert ist: Redditor "SpamWellington" hat in seinem lokalen Spieleladen des Vertrauens ein gebrauchtes Exemplar des Game Freak-Klassikers Pokémon Rot erstanden.

Das Besondere: Wie eingangs bereits erwähnt, befindet sich darauf ein Spielstand vom Vorbesitzer "Chris", der bereits alle 151 Pokémon des Abenteuers eingesackt hat – inklusive dem legendären Mew.

Video starten 2:23 Pokémon Rot, Blau und Gelb feiern auf dem Nintendo 3DS ein Comeback

"Das kann man doch jetzt nicht einfach löschen, oder?", fragt der User in seinem Post. Tatsächlich ist es heutzutage dank Geräten wie dem GB Operator möglich, alte Spielstände zu sichern, indem sie auf den PC übertragen werden. Der Redditor schreibt in der Kommentarsektion schließlich selbst, dass er sich solch ein Gerät holen will, um das Savegame von Chris zu retten.

Doch das nur am Rande: Viel spannender ist die Vermutung, dass der Vorbesitzer den Pokédex offenbar gar nicht auf sauberem Wege komplettiert hat. Gerade einmal 20 Stunden und 27 Minuten zum Fangen aller 151 Pokémon im Spiel? Das kann nicht sein!

Laut Howlongtobeat.com benötigen Spieler*innen alleine schon zum Beenden der Story von Pokémon Rot/Blau über 26 Stunden. Wer sich nach Abschluss der Pokémon Liga vornimmt, sämtliche Taschenmonster der Kanto-Region einzufangen, kann locker noch einmal mindestens (!) 25 Stunden draufrechnen.

Die simple Erklärung also: Vorbesitzer Chris hat sich seine 151 Pokémon mit großer Sicherheit erschummelt, darauf weist auch die Community in den Kommentaren unter dem Post von SpamWellington hin. Das ist übrigens mit speziellen Cheat-Cartridges möglich, die für den Game Boy angeboten werden. Wir gehen davon aus, dass der Spieler ein solches Modul nutzte.

Übrigens ist es möglich, in den Editionen der ersten Poké-Generation auch ohne Cheat-Modul an das beliebte Pokémon Mew zu kommen. Das mächtige kleine Monster ist aber nicht im hohen Gras oder an irgendeiner anderen freizugänglichen Stelle im Spiel aufzufinden. Wer Mew fangen will, muss stattdessen auf einen Glitch ausweichen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Habt ihr es damals eigentlich geschafft, alle Pokémon in Rot, Blau oder Gelb zu fangen? Und habt ihr damals auch Cheat-Cartridges genutzt? Gebt's zu!

