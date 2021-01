Goldene PS5-Controller sehen fantastisch aus, aber ihr bekommt sie nicht

Die coolste Variante des PS5-Controllers gibt es bisher exklusiv für Sony-Mitarbeiter*innen. Die Mitglieder des sogenannten Launch-Teams haben nämlich eine ganz besondere Special Edition des DualSense-Gamepads erhalten. Sie erstrahlt in goldenem Glanz und trägt außerdem auch noch eine spezielle Widmung an der Innenseite. Sowas in der Richtung wollen viele Fans natürlich auch und es macht Hoffnung auf kommende Sonder-Editionen.

Designer zeigt seinen beeindruckenden, goldenen PS5-Controller

Der Product Design Manager Joey Rabbit begeistert aktuell mit einem öffentlichen LinkedIn-Post das Internet. Das liegt allerdings weniger an den netten, persönlichen Worten, sondern vielmehr an dem Bild, das er hinzugefügt hat. Darauf ist nämlich ein ganz besonderer DualSense-Controller für die PlayStation 5 zu sehen.

Nur für das Launch-Team: Der DualSense ist nicht schwarz-weiß, sondern in edlem Gold und Weiß gehalten. Das sieht sehr viel besser aus, als es klingt und macht zumindest auf den Fotos ordentlich was her. Offenbar wurden hier einfach nur die normalerweise schwarzen Akzente mit einem goldenen Teil ersetzt. Der Effekt ist ziemlich beeindruckend.

Dazu kommt noch eine Widmung, die auf der inneren Vorderseite des linken Controller-Griffs prangt. Dort steht "PS5 Launch Team" und das macht deutlich, für wen diese exklusiven Gamepads gedacht sind. Alle Ottonormal-Verbraucher können erstmal nur neidisch auf das schicke Design schielen.

So ein Controller mit diesem Schriftzug dürfte in Sammlerkreisen vermutlich irgendwann einmal unglaubliche Preise erzielen. Allerdings wirkt es sehr unwahrscheinlich, dass irgendwer aus dem Launch-Team dieses Teil jemals hergeben würde.

Große Hoffnung: Auch wenn es natürlich ein bisschen traurig ist, dass dieser Look den Mitarbeiter*innen vorbehalten bleibt, freuen wir uns selbstverständlich für alle, die so ein tolles Erinnerungsstück bekommen haben. Gleichzeitig macht das Ganze Hoffnung darauf, dass Sony den PS5-DualSense irgendwann in vielen coolen neuen Designs veröffentlicht.

Wir hätten da auch schon ein paar Vorschläge:

Weil das aber noch eine ganze Weile dauern könnte, nehmen die glücklichen PS5-Besitzer*innen ihr Schicksal einfach selbst in die Hand und gestalten sowohl PlayStation 5 als auch Controller nach ihren eigenen Vorlieben. In diesem Gamepro-Artikel könnt ihr euch die besten Fan-Skins, die PS5 in schwarz, mit Mass Effect-Look und mehr anschauen.

Wie gefällt euch der goldene Controller? Welches Design wünscht ihr euch persönlich?