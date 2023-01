GoldenEye 007 ist zurück! Feiert jetzt auf Nintendo Switch eine N64-Multiplayer-Party

Jetzt ist es soweit: Mit GoldenEye 007 kehrt einer der ganz großen N64-Klassiker zurück! Der Agenten-Shooter, der trotz seiner spannenden Solo-Kampagne vor allem für den Multiplayer berühmt ist, ist ab sofort im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online verfügbar. Die Switch-Version hat sogar einen neuen Online-Modus zusätzlich zum altbekannten Splitscreen-Multiplayer spendiert bekommen.

Zur Feier des Tages wollen wir euch nicht nur GoldenEye 007 genauer vorstellen und euch verraten, weshalb der Shooter so berühmt wurde. Wir nutzen die Gelegenheit auch, um euch noch sieben weitere N64-Klassiker zu präsentieren, die ebenfalls im Nintendo Switch Online Erweiterungspaket enthalten und hervorragende Multiplayer-Partyspiele sind:

GoldenEye 007

1:33 GoldenEye 007 - Neuer Trailer kündigt Release für Nintendo Switch Online an

Das auf dem James-Bond-Blockbuster basierende GoldenEye 007 ist der berühmteste First Person Shooter des N64 und zugleich eines der am höchsten bewerteten Spiele der Konsole. Der Wertungsdurchschnitt von Kritiker*innen liegt laut Metacritic bei beeindruckenden 96 von 100 Punkten. Schon auf grafischer Ebene war GoldenEye 007 durch seinen Detailreichtum und seine neuen Effekte seinerzeit beeindruckend. Aber auch das Gameplay überzeugte durch die Mischung aus schneller Action und ruhigeren, taktisch anspruchsvolleren Schleichpassagen. In der nah am Film gehaltenen Solo-Kampagne sorgte das für eine dichte Atmosphäre, die man von Shootern bislang kaum kannte und die auch heute noch zu spüren ist.

Seinen enormen Erfolg hat GoldenEye 007 allerdings zu einem großen Teil seinem Multiplayer zu verdanken. Dieser bietet fünf Modi, in denen stets bis zu vier Spieler*innen gegeneinander antreten. Neben dem normalen Deathmatch mit Punkten für jeden Kill gibt es beispielsweise den Modus You Only Live Twice, in dem alle Spieler*innen nur zwei Leben haben, während in The Man With the Golden Gun ein Kampf um eine einzigartige Waffe tobt, die stets mit einem Schuss tötet. Neben der Abwechslung durch diese verschiedenen Varianten haben auch das gelungene Leveldesign, die flüssige Steuerung und die reiche Auswahl an Waffen dazu beigetragen, dass GoldenEye 007 zu einem Vorbild für viele andere Shooter wurde. Dieser Meilenstein kehrt nun auf Nintendo Switch zurück.

Mario Kart 64

Mario Kart 64 ist der zweite Teil der berühmten Rennspiel-Reihe und bietet im Vergleich zum Vorgänger große Verbesserungen bei der 3D-Grafik. Diese haben auch deutliche Auswirkungen auf das Gameplay, denn sie führen dazu, dass auf den 16 abwechslungsreiche Strecken nun Steigungen und Unebenheiten auftreten können. Davon abgesehen bekommt ihr hier natürlich all das, was Mario Kart schon seit über 30 Jahren zum König der Kart Racer macht, nämlich spaßige Arcade-Rennen, in denen ihr die verschiedensten Items einsetzen könnt, um euch einen Vorteil zu verschaffen und eure Gegner zu sabotieren. Wie üblich machen diese im lokalen Multiplayer mit bis zu vier Spieler*innen am meisten Spaß, ihr könnt dank Nintendo Switch Online jetzt aber aber auch online gegeneinander antreten.

Mario Party

1:21 Mario Party & Mario Party 2 - Neue N64-Klassiker für Nintendo Switch Online vorgestellt

Auch das allererste Mario Party ist im Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online enthalten. Wie in den neueren Teilen zieht ihr eure Figuren hier ähnlich einem Brettspiel über das Spielfeld und müsst euch den verschiedensten Herausforderung stellen, je nachdem, wo euch da Würfelglück landen lässt. Dabei treten stets vier Charaktere gegeneinander an. Diejenigen, die nicht von Spieler*innen gesteuert werden, werden von der KI übernommen. Enthalten sind stolze 50 Minispiele sowie sechs verschiedene Figuren und sechs Spielbretter mit an diese Figuren angepassten Designs, plus zwei später freigeschaltete Bonus-Bretter. Damit bietet schon das erste Mario Party genügend Inhalt für unzählige Stunden Party-Spielspaß.

Mario Party 2

Mario Party 2 bleibt dem ersten Teil im Wesentlichen treu. Die Mischung aus Brettspiel und zahlreichen Minispielen bleibt erhalten und es stehen abermals sechs verschiedene Spielfiguren aus dem Mario-Universum zur Auswahl. Die Spielbretter führen euch diesmal unter anderem in eine hübsch designte Western-, eine Piraten- und eine Horror-Welt. Der Hauptgrund, weshalb es sich lohnt, auch den zweiten Teil zu spielen, sind aber die vielen neuen Minispiele. Von diesen gibt es in Mario Party 2 beeindruckende 65. Einige davon ähneln denen aus dem ersten Teil, aber viele bieten ganz neue Spielideen. Dazu gehören zum Beispiel die neuen Duell-Minispiele, in denen zwei Spieler*innen gegeneinander antreten, wenn sie in den letzten Runden auf demselben Feld landen.

F-Zero X

F-Zero X ist wie die anderen Teile der F-Zero-Reihe ein futuristisches Rennspiel, in dem wir mit plasmabetriebenen Hover-Autos unterwegs sind, und hat bei seinem Erscheinen im Jahr 1998 hervorragende Kritiken bekommen. Das liegt zum Teil an der großen Vielfalt, die die verschiedenen Kurse und die 30 sehr unterschiedlichen Fahrzeuge bieten. Vor allem liegt es aber an den temporeichen Rennen selbst, in denen ihr gegen bis zu 29 Kontrahenten gleichzeitig antretet. Dadurch entsteht ein actiongeladenes und manchmal auch chaotisches Spielerlebnis, wie ihr es bis heute in nur wenigen anderen Rennspielen finden könnt. Im Multiplayer-Modus kämpfen zwei bis vier Spieler*innen um den Sieg, mit NSO klappt das jetzt auch online.

Mario Golf

Wer es nach den actiongeladenen Rennen auf seiner N64-Retro-Party etwas ruhiger angehen möchte, der kann sich in Mario Golf mit Mario und seinen Freunden auf das Fairway begeben. Obwohl das bunte 3D-Spiel leicht zu lernen und deshalb auch für eine schnelle Multiplayer-Runde mit weniger erfahrenen Spieler*innen gut geeignet ist, bietet es eine erstaunliche Spieltiefe. Es reicht nicht, den Ball mit der richtigen Stärke in die richtige Richtung zu schlagen. Ihr müsst auch Wetterverhältnisse wie Wind und Regen berücksichtigen, dem Ball den richtigen Spin geben und die Eigenschaften eurer Spielfigur beachten. Für Abwechslung sorgen verschiedene Modi wie Speed Golf, Minigolf oder Ring Shot.

Mario Tennis

Noch sportlicher wird es, wenn sich Mario und seine Freunde auf dem Tennisplatz treffen und sich mit Top Spins, Slices, und Drives die Tennisbälle um die Ohren hauen. Zu einem wahren Kritikerliebling wurde Mario Tennis vor allem durch die intuitive Steuerung und die vielen verschiedenen Schlagarten. Mit gerade mal zwei Buttons des Controllers lassen sich sieben verschiedene Schläge ausführen, je nachdem, wie oft und in welcher Reihenfolge man sie drückt. Das sorgt für eine Menge taktische Möglichkeiten in den Matches. Unter den 16 spielbaren Charaktere befindet sich neben bereits zuvor berühmten Figuren wie Luigi, Peach und Bowser auch Waluigi, der hier zum allerersten Mal in einem Spiel auftaucht.

Pokémon Puzzle League

Pokémon Puzzle League ist die Pokémon-Version des zuvor im Westen als Tetris Attack bekannten Puzzlespiels. Dieses bietet ein Tetris sehr ähnliches Gameplay, bei dem ihr von oben herabfallende Blöcke zusammensetzen müsst. In Puzzle League kommt es allerdings darauf an, mindestens drei Blöcke mit der gleichen Farbe in eine Reihe zu bringen, wobei zwei Spieler*innen im Duell gegeneinander antreten können. Vom Vorgänger hebt sich Pokémon Puzzle League nicht nur durch das neue Pokémon-Design und den dazu passenden Soundtrack, sondern auch durch seinen 3D-Modus mit einem zylinderförmigen Spielfeld ab.

Demnächst im Paket: Mario Party 3 & Pokémon Stadium 1 + 2

Mit Mario Party 3 sowie Pokémon Stadium 1 und 2 werden übrigens demnächst noch weitere N64-Multiplayerhits dem Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online hinzugefügt. Mario Party 3 bietet im Wesentlichen das aus den beiden Vorgängern bekannte Gameplay, ist mit 70 Minispielen aber noch etwas umfangreicher und bietet neue Duell-Spielbretter, die sich ganz auf den Kampf 1 gegen 1 konzentrieren.

Mit den Pokémon Stadium-Spielen haben die berühmten Taschenmonster damals einen großen Schritt gewagt: Zum ersten Mal konnten Fans die Pokémon in 3D erleben – heute ganz normal, früher ein Meilenstein. Die Spiele konzentrieren sich weitgehend auf die rundenbasierten Kämpfe in verschiedenen Pokémon-Turnieren. Es gibt aber auch noch zahlreiche coole Minispiele, die gerade im Multiplayer auch heute noch eine Menge Spaß machen. Während der erste Teil die 151 Pokémon der ersten Generation enthält, liefert der Nachfolger auch alle Neuzugänge aus Pokémon Gold und Silber, wodurch die Gesamtzahl auf 251 steigt.

Was das Erweiterungspaket sonst noch bietet

Das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online hat natürlich noch sehr viel mehr exklusive Inhalte zu bieten als die genannten Spiele. Neben zahlreichen N64-Spielen gibt es auch noch eine Menge Klassiker, die ursprünglich für den Sega Mega Drive erschienen sind. Außerdem bekommt ihr die Erweiterungen für die großen Switch-Hits Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons und Splatoon 2 ohne zusätzliche Kosten. Für Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket bezahlt ihr zusammen 39,99€ im Jahr oder alternativ 69,99€ im Familienabo, das sich bis zu acht Accounts teilen können. Mehr erfahrt ihr hier: