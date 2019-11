Google Stadia Dezember 2019 - Neue Gratis-Spiele machen euch zum Bauer

Ähnlich PS Plus und den Xbox Games With Gold gibt es auch für Stadia Pro-Abonnenten jeden Monat neue Gratis-Spiele. So können seit dem Launch der Plattform vor gut einer Woche bereits Destiny 2 und Samurai Shodown ohne zusätzliche Kosten gestreamt werden.

Für den Dezember 2019 hat Google jetzt zwei weitere kostenlose Games für Abonnenten bekanntgegeben, die wir euch hier genauer vorstellen möchten.

Wann erscheinen die neuen Gratis-Spiele? Am 01. Dezember, 18 Uhr MEZ

Tomb Raider (Definitive Edition)

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Crystal Dynamics

Crystal Dynamics Release: 2013

2013 Unsere Test-Wertung: 85

2013 startete Crystal Dynamics mit Tomb Raider die Reboot-Trilogie des Action-Adventures rund um die berühmte Archäologin Lara Croft.

Um was geht's? Die 21 Jährige erleidet zu Beginn des Spiels einen Schiffbruch, der sie an Land einer scheinbar unbewohnten Insel bringt. Kurz nach ihrer Ankunft beginnt ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben.

Das Besondere: Das mittlerweile neunte Abenteuer der schlagkräftigen Archäologin spielt inhaltlich vor den anderen Teilen der Serie. So erlebt ihr die Wandlung der anfangs noch ängstlichen und unsicheren jungen Frau zur erbarmungslosen Kämpferin. Der Serienneustart spielt sich dabei deutlich actionreicher als die früheren Serienteile, die Rätsel rücken eher in den Hintergrund.

Mehr Infos findet ihr im Test zu Tomb Raider.

Landwirtschafts-Simulator 2019

Genre: Technische Simulation

Technische Simulation Entwickler: Giants Software

Giants Software Release: 2018

2018 Unsere Test-Wertung: 71

Im Landwirtschafts-Simulator 19 schlüpfen wir erneut in die Rolle eines Farmers und kümmern uns um unseren eigenen Bauernhof.

Das ist neu: Für den LS 19 haben die Entwickler von Giants Software die Grafik-Engine komplett überarbeitet, sodass vor allem die Fahrzeuge in frischem Glanz erstrahlen. Drei Maps stehen euch diesmal zum Beackern zur Verfügung.

Als neue Tierrasse wurden Pferde eingeführt, die auch geritten werden können. Neue Fruchtsorten wie Baumwolle oder Hafer und noch mehr Fahrzeuge von bekannten Marken sorgen für besseres Bauern-Feeling. Zudem können im Multiplayer jetzt mehrere Spieler gegeneinander farmen.

Mehr Infos findet ihr im Test zum LWS 19.

Das ist Google Stadia Pro

Stadia Pro ist aktuell die einzige Möglichkeit den Cloud Gaming-Dienst zu nutzen. Das sind die wichtigsten Fakten zum Abonnement:

Preis: mtl. 9,99 Euro

mtl. 9,99 Euro Auflösung: Bis zu 4K

Bis zu 4K Framerate: 60 fps

60 fps Ton: 5.1 Surround-Sound

5.1 Surround-Sound Exklusive Rabatte: Ja

Ja Gratis-Spiele: Ja

Im kommenden Jahr wird es mit Stadia Base auch eine kostenlose Variante geben, die euch allerdings auf Gaming in 1080p/60 fps und Stereo-Sound limitiert. Rabatte und Gratis-Spiele sind in diesem Modell ebenfalls nicht enthalten.

Habt ihr noch Fragen zu Stadia Pro, dann schreibt sie einfach in die Kommentare.