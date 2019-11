Google Stadia-Preise der Spiele geben Grund zum Staunen

Der neue Cloud Gaming-Dienst Google Stadia ist offiziell gestartet. Wie das Streaming-Portal im GamePro-Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Check zum Launch. Nun sind auch die Preise der bislang 22 Launch-Titel im dazugehörigen Store aktualisiert und wir können euch verraten, was beispielsweise ein Red Dead Redemption 2 oder ein Assassin's Creed Odyssey auf der Plattform kosten.

Preisliste: Stadia-Spiele zum Launch

Exklusive Deals:

Neben den Standardpreisen gibt es aktuell zeitlich begrenzte Deals für Stadia Pro-Mitglieder, welche speziell die Preise einiger Top-Titel deutlich senken.

Die Angebote gelten bis einschließlich 03. Dezember 2019.

Preise hinterlassen faden Beigeschmack

Zwar können sich die aktuellen Deals für Pro-Mitglieder größtenteils sehen lassen, betrachten wir jedoch die Standardpreise, kommen wir leicht ins Staunen. Ein Shadow of the Tomb Raider für 60 Euro, ein Grid für stolze 70 Euro oder ein Attack on Titan 2 für ebenfalls 70 Euro sind schlichtweg zu teuer.

Hinzu kommt zum Start der Plattform schließlich noch der Preis für die Founder's Edition in Höhe von 129 Euro, dem drei Monate Stadia Pro beiliegen. Danach fallen aber auch für Early Adopter monatliche Gebühren in Höhe von 9,99 Euro an.

Nur die Lizenz: Im Gegensatz zu Retail-Versionen für Konsolen-und PC-Spiel, bei denen wir das Spiel final besitzen (abgeschaltete Server bei Multiplayer-only-Titeln ausgenommen) erwerben wir auf Stadia lediglich die Lizenz das Spiel zu spielen. Was mit diesen Rechten passiert, sollte Google das Projekt Stadia beenden, ist ungewiss. Im schlimmsten Fall verlieren wir das Geld und die Spiele für immer.

Wir sind sehr gespannt, wie sich die Stadia-Preispolitik in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt.

