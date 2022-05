Wer Gotham Knights auf PS4 und Xbox One spielen wollte, muss jetzt ganz stark sein

Knapp ein halbes Jahr vor dem Release von Gotham Knights hat Warner Bros. das erste offizielle Gameplay von zwei Hauptcharakteren des Spiels veröffentlicht. 13 Minuten lang könnt ihr euch ansehen, was Nightwing und Red Hood so auf dem Kasten haben und bekommt zudem einen guten ersten Eindruck von den Kämpfen und der Open World des Spiels.

Hier könnt ihr euch direkt das Gameplay anschauen:

Im Fahrwasser dieser Veröffentlichung hatte Warner zudem eine interessante Nachricht im Gepäck. Denn wie dem mitgeschickten Pressematerial entnommen werden kann, wird Gotham Knights ausschließlich für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Die ursprünglich ebenfalls angekündigten Versionen für PS4 und Xbox One wurden offenbar eingestellt. Alle mit Last Gen-Konsolen schauen also in die Röhre und werden den Titel ohne entsprechendes Hardware-Upgrade nicht spielen können.

Jetzt ist Gotham Knights ein "Next Gen"-Only Titel

Damit gehört Gotham Knights nun zu den Spielen, die ausschließlich für die aktuelle – oder vielfach immer noch "Next Gen" genannte – Konsolengeneration erscheinen werden. Möglich, dass das den Entwickler*innen mehr Spielraum bei der optischen Gestaltung des Titels gibt, fest dürfte aber schon jetzt stehen, dass auch Gotham Knights von Vorteilen wie kürzeren Ladezeiten oder schnelleren Framerates profitieren wird.

Dass immer mehr Titel exklusiv auf PS5 und Xbox Series X/S kommen, habe ich bereits in dieser Kolumne kommentiert:

Mehr zu Gotham Knights

Gotham Knights ist ein Koop-Spiel von Warner Bros. Games Montreal, die zuvor bereits Batman: Arkham Origins entwickelt haben. Wir schlüpfen hier nicht etwa in die Rolle von Batman, sondern in die unterschiedlichen Figuren der Bat-Family: Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood. Wollt ihr das Spiel nicht im Koop mit einer zweiten Person erleben, könnt ihr Gotham Knights auch wie zuvor die Arkham-Teile komplett im Singleplayer spielen.

Neben Kämpfen werden diverse Skills der Held*innen sowie Crafting eine wichtige Rolle spielen, mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel. Der Release von Gotham Knights ist für den 25. Oktober 2022 geplant.

