GOTY 2023: Ihr habt es schon gewählt, obwohl es nichtmal erschienen ist

Welches sind die GOTY 2023? Die USK prüft nach eigener Aussage derzeit "gefühlt alle" davon.

Jedes Jahr hat es, diese ganz besonderen und großartigen Spiele, die sich pünktlich im Dezember auf zahlreichen Top-Listen wiederfinden. Über diese "Games of the Year" oder kurz "GOTY" wird natürlich schon weit vor deren Release spekuliert und auch in diesem Jahr gibt es jetzt dafür einen aktuellen Anlass.

Denn Marek Brunner, der Leiter des Testbereichs der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), die in Deutschland für die Alterseinstufungen zuständig ist, postete auf Twitter einen Beitrag, in dem er andeutete, dass die USK derzeit "gefühlt alle GOTY 2023" prüft, also die – zumindest nach seiner persönlichen Einschätzung – besten Spiele des Jahres.

Doch welche könnten das sein? Schließlich sind ja bereits ein paar Knallertitel erschienen, darunter etwas das Resident Evil 4 Remake? Wir haben die Frage an euch weitergegeben und in unserer Umfrage haben sich zwei klare Favoriten herauskristallisiert.

Spider-Man 2 und Starfield sind eure Prüflings-Favoriten

Spider-Man 2 - 270 Abstimmungen Starfield - 215 Abstimmungen Assassin's Creed Mirage - 84 Abstimmungen Alan Wake 2 - 67 Abstimmungen Dragon Age 4 - 57 Abstimmungen Lies of P - 55 Abstimmungen Silksong - 44 Abstimmungen Forza Motorsport 8 - 40 Abstimmungen Atlas Fallen - 20 Abstimmungen Call of Duty 2023 - 16 Abstimmungen Pikmin 4 - 15 Abstimmungen Immortals of Aveum - 12 Abstimmungen EA Sports FC - 6 Abstimmungen

*Stand: 25. April 2023

Die beiden exklusiven "S"-Titel für PlayStation 5 (Spider-Man 2) und Xbox (Starfield) liegen in eurer Gunst also deutlich vorne, Assassin's Creed Mirage findet sich bereits etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz wieder. Und wirklich unrealistisch ist es nicht, dass sich die USK diese Titel derzeit ansieht.

Schließlich wird ein Großteil der Spiele deutlich vor deren offiziellem Release geprüft. Konkret verraten, welche Titel tatsächlich gerade durch das Prüfverfahren gejegt werden, wird die USK aber natürlich nicht.

Stimmen aus der GamePro-Community

Unter dem Artikel gibt es einige Kommentare, von denen einige auch auf Titel hinwiesen, die in unseren Vorschlägen gefehlt haben.

"Könnte da nicht auch das kommende Zelda dabei sein? Auf jeden Fall gewagt, in einer Auflistung bezüglich etwaiger Goty-Anwärter Spiele wie Assassins Creed, Call of Duty oder EAFC zu nennen." HamburgerSchnack

"Aus der genannten Liste schwierig... . Eventuell Starfield? Lies of P? Meins wird aber definitiv (auch wenns nicht dabei ist) Zelda" Michael_94

"Von denen freue ich mich tatsächlich nur so richtig auf Silksong. Hätte jetzt auch schwer drauf getippt, dass zumindest Zelda noch mit dabei ist, allerdings wäre das schon wirklich sehr knapp. [...]" David Molke

"Wurde Final Fantasy 16 schon geprüft ? Steht zumindest nicht zur Auswahl.

Ansonsten habe ich für Spider-Man 2, Alan Wake 2 und Hollow Knight Silksong gestimmt.

Das könnten richtige Bretter werden." Valok88

Während viele Titel des ersten Release-Halbjahres schon bekannt sind, gibt es im zweiten Halbjahr bislang nur grobe Fixpunkte. Wir sind ziemlich sicher, dass im Sommer noch ein paar Titel angekündigt werden, die noch im Laufe des Jahres erscheinen werden und GOTY-Potential haben können.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage!