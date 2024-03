Trotz Hürden: Den Elden Ring-DLC will eine überwältigende Mehrheit von euch zocken - und ihr habt bereits den perfekten Plan

Viele können es schon kaum erwarten, ein paar von euch haben aber auch noch Bedenken oder etwas Arbeit vor sich.

Am 21. Juni geht's mit Elden Ring weiter, genauer gesagt, mit der großen Erweiterung Shadow of the Erdtree. Wir haben schon wieder richtig Lust, uns in ein neues Abenteuer zu stürzen, waren aber auch richtig neugierig, ob das bei euch genauso ist.

Ja, der Trailer sah fantastisch aus, aber immerhin war schon das Hauptspiel ein echter Zeitfresser, und der DLC soll noch mal ordentlich Inhalt bieten. Außerdem setzt er an einem ziemlich fortgeschrittenen Punkt im Spiel an und soll knallhart werden.

Also haben wir euch gefragt, wie eure Pläne für die Erweiterung aussehen, beziehungweise, ob ihr es überhaupt spielen wollt. Spoiler: ja, und wie ihr wollt!

Die große Mehrheit will den DLC spielen und viele sind schon bereit

Um die Erweiterung betreten zu können, müsst ihr es erst mal in den Mohgwyn-Palast schaffen und höchstwahrscheinlich auch seinen Herrscher Mohg dort besiegen. Viele von euch haben dafür schon einen Charakter parat, einige wollen aber auch noch mal ganz frisch einsteigen oder im New Game Plus so weit spielen.

Hier sind eure Antworten auf die Frage "Werdet ihr Shadow of the Erdtree zocken?":

Ja, mein Charakter ist im Endgame geparkt (48%, 1.049 Abstimmungen)

Ja, ich starte (nochmal) komplett von vorn (29%, 628 Abstimmungen)

Ja, ich spiele im New Game Plus bis Mohg (11%, 243 Abstimmungen)

Nein, der DLC wird sicher zu schwer (5%, 116 Abstimmungen)

Nein, mir fehlt die Zeit (4%, 94 Abstimmungen)

Nein, DLCs sind nichts für mich (2%, 38 Abstimmungen)

*Stand vom 7. März 2024, 12:40 Uhr

Insgesamt haben also stolze 88% von euch in der Umfrage angegeben, dass sie den DLC generell zocken wollen. Fast die Hälfte aller, die abgestimmt haben, verfügen sogar über den passenden Endgame-Charakter.

Falls ihr selbst noch unsicher seid, ob Shadow of the Erdtree was für euch ist, findet ihr alle Infos in unserer Übersicht:

So habt ihr euch in den Kommentaren geäußert

Einige von euch sind schon richtig heiß auf den DLC und zählen die Tage, was bei den Ergebnissen natürlich kaum verwunderlich ist. Zero_2311 verrät beispielsweise:

Keine Frage, das ist der einzige Release auf den ich mich bisher wirklich freue in 2024. Elden Ring war fantastisch und endlich kommt neues Futter. [...] Die DLC's von Fromsoft waren immer das Sahnehäubchen ihrer Spiele... und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dasss es sich hier genauso verhalten wird.

In der Tat haben FromSoftware beispielsweise mit Erweiterungen wie dem Bloodborne-DLC The Old Hunters noch mal eine ganze Schippe obendrauf gelegt – sowohl in Sachen Qualität als auch Schwierigkeit. Zero_2311 startet während der Vorlaufzeit bald noch mal mit einem neuen Charakter. Den Plan verfolgen noch mehr von euch, einige sind auch schon dabei.

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Perfekt auf alle Eventualitäten vorbereitet ist dagegen beispielsweise Valvatores:

Ein Charakter steht direkt vorm Endboss für den Fall dass der DLC ein neues Ende mit sich bringt.

Und der Charakter den ich grad am hochleveln bin (falls FF7 und in knapp 3 Wochen Dragon's Dogma 2 das zulassen) wird beim Feuerriesen geparkt damit ich Melina mit in den DLC nehmen kann um zu testen, ob die da was zu sagen hat.

Ein paar Community-Mitglieder sind aber auch noch unsicher. Der angekündigte hohe Schwierigkeitsgrad kann natürlich schon abschrecken. Außerdem ist eben seit Release viel Zeit vergangen. Robster meint dazu: "Schwierig muss ich sagen… ich bin schon sooooo lange raus aus Elden Ring. Ich glaub ich wüsste nichts mehr xD".

Hättet ihr erwartet, dass die meisten hier so abstimmen oder verblüfft es euch, dass so viele schon einen geeigneten Charakter bereitstehen haben?