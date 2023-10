Grafik-Highlights 2024 für PS5 und Series X/S: Auf diese 7 Leckerbissen könnt ihr euch freuen

Diese Spiele könnten 2024 grafisch das meiste aus den Konsolen rausholen.

2023 ist und war ein exzellentes Spiele-Jahr. Ein Highlight jagte und jagt dabei das nächste. Von Hogwarts Legacy über The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Diablo 4 bis hin zum bald erscheinenden Marvel's Spider-Man 2, das den Gaming-Winter eigentlich erst einläutet, war wohl auch für jede*n etwas dabei.

Natürlich gab es auch optisch einige Leckerbissen zu bestaunen. Und das, obwohl einige Titel noch durch die PS4- und Xbox One-Fassungen "ausgebremst" wurden und die Unreal Engine 5 nur langsam ins Rollen kommt. Die Hoffnungen sind dementsprechend groß, dass es im kommenden Jahr so weiter und vielleicht sogar nochmal darüber hinaus geht. Wir wagen einen Ausblick und stellen euch sieben Spiele vor, die 2024 auf allen Grafik-Rankings ganz oben auftauchen könnten.

Black Myth: Wukong

2:25 Black Myth: Wukong zeigt mehr von seiner grafisch beeindruckenden Spielwelt und epische Bosse

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2024

2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Schon seit seiner Ankündigung im Jahr 2020 weiß Black Myth: Wukong regelmäßig mit seiner beeindruckenden Grafik zu begeistern. Das Action-RPG vom chinesischen Entwicklerstudio Game Science setzt voll auf die Power der Unreal Engine 5 und wirbt so mit detaillierten Umgebungen und tollen Charaktermodellen.

Black Myth will aber nicht nur optisch, sondern auch spielerisch ein echtes Highlight werden. Ihr tretet hier in bester Soulslike-Manier als Affenkönig gegen allerlei mythische Kreaturen an. Das Setting basiert auf dem berühmten chinesischen Roman 'Die Reise nach Westen'. 2024 soll das Spiel endlich auf den Markt kommen. Ein finales Releasedatum gibt es bisher allerdings noch nicht.

Senua's Saga: Hellblade 2

4:16 Senua's Saga: Hellblade 2 - Der neue Trailer von der Xbox Direct

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: 2024

2024 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Die Unreal Engine 5 kommt ebenfalls beim Action-Adventure Senua's Saga: Hellblade 2 zum Einsatz. Der Nachfolger des 2017 erschienen Hellblade: Senua's Sacrifice erzählt die tragische Geschichte der Titelheldin weiter und führt euch dieses Mal durch raue isländische Landschaften. Erneut geht es dabei um den Überlebenskampf in einer Welt, die von Kreaturen aus der nordischen Mythologie bevölkert ist.

Im bisher gezeigten Material stechen vor allem die nahezu lebensechten Gesichtsanimationen heraus, aber auch abseits davon sind Screenshots aus dem Spiel kaum von der Realität zu unterscheiden. Auch Hellblade 2 hat noch keinen finalen Releasetermin, es soll aber in jedem Fall 2024 soweit sein.

Final Fantasy 7: Rebirth

3:06 Final Fantasy 7 Rebirth - Der neue Trailer verrät das Releasedatum

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 29. Februar 2024

29. Februar 2024 Plattformen: PS5

Schon das 2020 veröffentlichte Final Fantasy 7 Remake sah erstklassig aus. Die Fortsetzung Final Fantasy 7: Rebirth soll da aber sogar nochmal einen draufsetzen. Im zweiten Teil der Neuauflage verlassen Cloud, Aerith, Tifa und Co. endlich die Stadt Midgar, in der der gesamte Vorgänger angesiedelt war.

Die größere Spielwelt verspricht mehr optische Abwechslung und soll auch spielerisch neue Möglichkeiten eröffnen. So dürft ihr euch jetzt etwa auch auf dem Rücken der beliebten Chocobos durch die Spielwelt bewegen und auch Fahrzeuge wie Autos und sogar Segways wird es im fertigen Spiel geben. Der Release steht dabei sogar schon fast vor der Tür: Am 29. Februar geht die Remake-Reise auf der PS5 endlich weiter.

Kollege Hannes konnte das Action-RPG sogar schon eine knappe Stunde lang ausprobieren. Seine Eindrücke könnt ihr in der Vorschau nachlesen:

Death Stranding 2

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Genre: Action

Action Release: 2024/25

2024/25 Plattformen: PS5

Bisher gibt es nur wenige Informationen zu Death Stranding 2. Anders ist es beim japanischen Kult-Entwickler Hideo Kojima aber auch nicht zu erwarten. Im Nachfolger übernehmt ihr mit großer Sicherheit wieder die Rolle von Sam, der von Walking Dead-Schauspieler Norman Reedus verkörpert wird.

In weiteren Rollen werden auch Léa Seydoux, Troy Baker und Elle Fanning zu sehen und eventuell auch zu spielen sein. Ein PS5-exklusiver Release in 2024 erscheint realistisch, ist bisher aber nicht offiziell bestätigt. Nachdem Teil eins bis heute als eines der grafisch eindrucksvollsten PlayStation-Spiele gilt, sind die Erwartungen an den Nachfolger in dieser Hinsicht natürlich ebenfalls hoch.

Assassin's Creed: Codename Red

0:28 Assassin's Creed Red - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2024/25

2024/25 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Es gibt wohl kaum ein Setting, das sich Fans der Assassin's Creed-Reihe in den letzten 15 Jahren mehr gewünscht haben als das feudale Japan. Mit Assassin's Creed: Codename Red soll der Traum voraussichtlich 2024 endlich wahr werden. Red soll dabei der erste Teil der neuen Online-Plattform Assassin's Creed Infinity werden.

Nachdem das vor wenigen Tagen erschienene AC Mirage noch für die "alten" Konsolen erschien, wird der Ausflug nach Japan der erste Ableger, der die Power der aktuellen Konsolengeneration voll ausnutzt. Spielerisch dürften Ähnlichkeiten zu Valhalla zu erwarten sein, aber besonders optisch wird ein großer Schritt nach vorne erwartet. Der Release 2024 ist noch nicht offiziell bestätigt, intern soll man zumindest laut Leaks aber fest damit planen.

Crimson Desert

3:24 Crimson Desert - Neuer Gameplay-Trailer des Action-RPGs der Black Desert-Entwickler*innen

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 2024

2024 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Crimson Desert ist das aktuelle Projekt von Entwickler Pearl Abyss, dem Studio hinter dem riesigen Sandbox-RPG Black Desert Online. Der Titel war zuerst ebenfalls als Multiplayer-Erfahrung geplant, ist mittlerweile aber als reines Singleplayer-Spiel bestätigt. Nach der Ankündigung 2020 war es längere Zeit ruhig um Crimson Desert geworden.

Zur Opening Night Live der gamescom 2023 kehrte das Spiel dann aber mit einem beeindruckenden Trailer zurück, der auf einen baldigen Release hoffen lässt. Worum es im Open-World-RPG genau geht, ist dabei noch unklar. Das bisher gezeigte Material sieht aus wie ein grafisch beeindruckender Mix aus The Legend of Zelda und The Witcher 3 und da gibt es sicherlich schlechtere Vorbilder.

Project TH

1:49 Project TH ist Hochglanz-Stealth-Action mit viel Agenten-Stimmung

Genre: Action, Stealth

Action, Stealth Release: 2024/25

2024/25 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Zu guter Letzt noch ein größtenteils unbekanntes Projekt vom koreanischen Entwicklerstudio EVR. Project TH ist ein Third-Person-Shooter mit Stealth-Elementen, der im ersten Gameplay-Trailer an den Schleich-Klassiker Splinter Cell erinnert. Das Spiel basiert auf der Welt Mudang, die der Künstler Seok Jung-hyun entworfen hat.

In Mudang sind die beiden koreanischen Staaten wiedervereint. Aus dem Frieden erhebt sich aber die mysteriöse Organisation 'The Ordo Project'. Das Spiel sieht im bisher gezeigten Material ziemlich vielversprechend aus und könnte 2024 ein echter Überraschungshit werden. Einen offiziellen Releasetermin gibt es bisher aber noch nicht.

Auf welches der vorgestellten Spiele freut ihr euch am meisten? Welches potenzielle Grafik-Highlight haben wir vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!