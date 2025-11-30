PC-Spieler gönnt sich ordentliches Grafikkarten-Upgrade zum Vollpreis, wird dann aber von seinem Freund ausgelacht - der hätte ihm zum gleichen Preis eine viel bessere GPU gegeben

Die 5070 ist eine gute GPU, ihr Besitzer hätte aber eine bessere zum selben Preis bekommen. (Quelle: TheChoosenOnex / Reddit)

Manchmal ist es einfach nur ärgerlich: Man kauft sich etwas richtig Gutes, wofür man vielleicht sogar lange gespart hat, und schon wenig später bekommt man einen deutlich besseren Deal angeboten.



Das damit einhergehende Frustgefühl kennen sicherlich viele, so auch dieser PC-Spieler, der sich eine RTX 5070 gekauft hat, nur um dann von seinem Freund dafür ausgelacht zu werden. Der hätte ihm nämlich seine alte Grafikkarte überlassen und die wäre auch noch ein ganzes Stück schneller gewesen.

Spieler kauft sich eine richtig gute GPU und fragt dann, wieso er für seinen Kauf ausgelacht wurde

Bis der Redditor TheChoosenOnex realisierte, dass er einen eigentlich schlechten Deal mit einer Top-Grafikkarte gemacht hat, hat es ein wenig gedauert. Er kaufte sich die RTX 5070 von ASUS als Ersatz für seine defekte RTX 3070, wurde daraufhin aber von seinem Freund ausgelacht, wie er berichtet:

Er wollte von der PC-Community wissen, ob er einen blöden Fehler begangen hat, aber danach sah es zunächst nicht aus.



Die Auflösung kam dann ein wenig später: Auf Nachfragen schrieb TheChoosenOnex, dass sein genannter Kumpel ihm zuvor eine RTX 4080 für 600 Dollar angeboten hat. Da der GPU-Käufer sein Budget jedoch auf 500 Dollar begrenzte und aufgrund der Nummerierung davon ausgegangen ist, dass die 5070 besser sei, habe er abgelehnt.

Sein Freund meinte im Nachhinein sogar, dass er ihm die Grafikkarte für 500 Dollar überlassen hätte, er wusste aber offenbar nicht, dass TheChoosenOnex bereits die 5070 im Blick hatte.

Die Nummerierung bei Grafikkarten kann trügerisch sein

Der Redditor beschreibt sich selbst als nicht sonderlich technikversiert. Allerdings macht es ihm Nvidia bei der Bezeichnung der GPUs auch nicht ganz einfach. In früheren Generationen hat es eine Geforce-Grafikkarte mit 70er-Endung in der Regel geschafft, mit der 80er-Variante der Nachfolgegeneration gleichzuziehen oder zumindest nah an sie heranzukommen.

Die Kluft zwischen RTX 4080 und RTX 5070 ist aber vergleichsweise groß:

RTX 4080 RTX 5070 durchschnittlicher Preis

(gebraucht) circa 770 Euro circa 500 Euro Speicher 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR7 TDP 320 Watt 250 Watt Shader 9728 6144 Ray-Tracing-Kerne 76 48 Tensor-Kerne (für KI) 304 192

In Spielen schneidet die RTX 4080 aufgrund ihrer viel höheren Rohleistung zumeist 25 Prozent besser ab, obwohl sie eine leicht ältere Architektur verwendet. Mit ihrem höheren Speicher hat sie außerdem mehr Luft für aufwendige Lichttechniken auf Ray-Tracing-Basis und auch für KI-Enthusiast*innen ist sie weitaus interessanter, da sie mit 16 Gigabyte VRAM und einer hohen Anzahl an Tensorkernen größere Modelle laden und schneller ausführen kann.

Lediglich bei der Feature-Palette liegt die 5070 leicht vorn, da sie Multi-Frame-Generation unterstützt, um die Framerate via KI-generierter Zwischenbilder zu erhöhen. Die RTX 4080 unterstützt lediglich die "einfache" Variante von Frame Generation, die weniger Zwischenbilder erstellt.

Beim Einsatz von Multi-Frame-Generation erhöht sich jedoch die Latenz der Spiele spürbar und es kommt zu mehr Bildartefakten, weshalb das Fehlen bei der 4080 ein verschmerzbarer Verlust ist.

Die Community gibt ihm dann doch noch ein gutes Gefühl

In den Kommentaren versichern viele User dem Redditor, dass er trotzdem viel Freude in Spielen haben wird, zumal die GPU sehr gut zu seinem restlichen Setup (Ryzen 5600X, 32 GB RAM) passt. In 1440p liefert sie auch ordentlich Leistung und bei dieser Auflösung rangieren ja aktuell viele Monitore.

Er schrieb daraufhin ganz simpel:

„Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie beruhigend es ist, das zu lesen.”

Der Zug mit der 4080 ist aber leider abgefahren, da sein Kumpel sie nach dem ersten Nein an jemand anders weitergegeben hat.

Habt ihr euch schon einmal richtig geärgert, etwas gekauft zu haben, was ihr später in noch besserer oder günstigerer Form bekommen hättet?