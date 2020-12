Animal Crossing: New Horizons bietet für den Dezember wieder einige Neuheiten. Wir fassen für euch alles zusammen, was euch bis zum 31. Dezember erwartet.

Schneeflocken-Saison & Schnemil, der Schneemann: Infos & Startzeiten im Überblick

Im Dezember wartet auf euch eine neue Saison mit besonderen Bastelanleitungen. Jedoch müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden. Eure Insel hüllt sich erst am 11. Dezember in Schnee und Eis. Bis dahin müsst ihr also noch ohne Schneeflocken oder Schnemil, den Schneemann auskommen. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr hier auf GamePro.de aber auch alles zu der neuen Saison.

Wer gar nicht mehr abwarten kann, der kann auch einfach Zeitreisen nutzen. Wie das geht und was dahinter steckt, lest ihr hier:

29 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Das müsst ihr bei Zeitreisen beachten

Alle neuen Fische auf einem Blick

Der Dezember könnte für Sammler wieder interessant werden, denn endlich ist es soweit: Der sagenumwobene Huchen kehrt zurück. Wie ihr ihn fangen könnt, lest ihr hier:

25 0 Mehr zum Thema Huchen ab sofort wieder in Animal Crossing: So fangt ihr den seltenen Fisch

Alle neuen Fische im Überblick:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Fische mit Preis & Fundort (Dezember-Update)

Alle neuen Insekten auf einem Blick

Im November gibt es wieder einmal nur wenige neue Insekten in Animal Crossing. Dafür ist der große Feind vieler Animal Crossing-Spieler*innen wieder zurück: Die Vogelspinne.

Alle neuen Insekten hier im Überblick:

6 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Insekten mit Preis & Fundort (Dezember-Update)

Alle neuen Meerestiere auf einem Blick

Nachdem es seit Juli Meerestiere im Spiel gibt, steigen sie mit in den monatlichen Zyklus ein. Im Dezember gibt es deshalb auch neue Ozeanbewohner, die ihr jetzt fangen könnt. Wie ihr sie fangen könnt und welche es noch gibt, seht ihr hier:

2 0 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons - Alle Meerestiere mit Preis (Dezember-Update)

Events im Dezember

Spielzeugtag

In Animal Crossing: New Horizons wird auch Weihnachten gefeiert, jedoch heißt das Fest "Spielzeugtag". Ihr schlüpft am 24. Dezember in die Haut des Weihnachtsmann oder der Weihnachtsfrau und müsst euren Bewohnern Geschenke machen, die ihr vorher basierend auf ihren Wünschen gekauft habt. Schafft ihr das, bekommt ihr eine besondere Belohnung. Sobald es soweit ist, erfahrt ihr auf GamePro.de, wie das Event komplett abläuft.

Silvester

Das Jahresende steht bevor und vielleicht ist Animal Crossing sogar die bessere Alternative, um sicher und umweltfreundlich ein Feuerwerk mit euren Freunden zu feiern. Alle Belohnungen und wie das Event genau abläuft, verraten wir euch in Kürze auf GamePro.de.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Oktober sind die Geburtstagskinder:

1. Dezember - Robert, Lutz

2. Dezember - Annerose

3. Dezember - Claude

4. Dezember - Jule

5. Dezember - Hans, Carola

6. Dezember - Wolfgang

7. Dezember - Daniel, Balduin

8. Dezember - Frauke

9. Dezember - Inga

10. Dezember - Timo

11. Dezember - Horst

12. Dezember - Lukas

13. Dezember - Bettina

14. Dezember - Freya

15. Dezember - Charlie

16. Dezember - Gabi

17. Dezember - Jacques

18. Dezember - Grimm

19. Dezember - Sascha

20. Dezember - Melinda, Heinz

21. Dezember - Christa

22. Dezember - Quentin

23. Dezember - Hannes

24. Dezember - Chris

25. Dezember - Rubina

26. Dezember - Pamela

27. Dezember - Bienchen

28. Dezember - Susi

29. Dezember - Klaus, Michael

30. Dezember - Hugo

31. Dezember - Ronaldo

Auf was freut ihr euch im Dezember besonders in Animal Crossing: New Horizons?