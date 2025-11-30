Brie Larson hat ihren Partner aus dem Haus geschmissen, weil sie in Ruhe Super Mario Galaxy spielen wollte

Schauspielerin Brie Larson nimmt das Zocken offenbar sehr ernst. Sie hat laut eigener Aussage sogar schon einmal deswegen ihren Boyfriend aus dem Haus geworfen.

David Molke
30.11.2025 | 18:40 Uhr

Im kommenden Super Mario Galaxy-Film trifft Mario auch auf Prinzessin Rosalina, die Brie Larson spielt (Bildquelle: https:www.youtube.comwatch?v=RJExJLrRq2w) Im kommenden Super Mario Galaxy-Film trifft Mario auch auf Prinzessin Rosalina, die Brie Larson spielt (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=RJExJLrRq2w)

Super Mario kehrt mit seiner ganzen Rasselbande auf die Kinoleinwand zurück. Es dauert jetzt nicht einmal mehr ein halbes Jahr, bis wir endlich den Super Mario Galaxy-Film gucken können. Darin taucht dieses Mal auch Prinzessin Rosalina auf, die von Brie Larson verkörpert wird. Was offenbar ganz hervorragend passt, weil die Schauspielerin das titelgebende Spiel wohl sehr ernst genommen hat.

Brie Larson hat ihren ersten Freund wegen Super Mario Galaxy rausgeworfen

Der Super Mario Bros.-Film war 2023 ein voller Erfolg. Da ist es kein Wunder, dass eine Fortsetzung geplant wurde, die schon nächstes Jahr ins Kino kommt. Genauer gesagt: am 2. April 2026. Dieses Mal bekommen es die Klempner-Brüder mit Bowser Jr. zu tun, der seinen geschrumpften Vater entführt. Aber das war dem ersten Trailer nach zu urteilen natürlich noch nicht alles:

Video starten 2:25 Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!

Chris Pratt kehrt als Marios Stimme zurück und Anya Taylor-Joy spricht erneut Prinzessin Peach, während Charlie Day und Jack Black ein Comeback als Luigi und Bowser feiern. Dazu gesellen sich jetzt Benny Safdie als Bowser Jr., Kevin Michael Richardson als Kamek und Brie Larson als Rosalina.

Letztere hat in einem Interview verraten, dass sie den zugrunde liegenden Klassiker Super Mario Galaxy offenbar sehr in ihr Herz geschlossen hat. Sie hat das Spiel wohl sogar so ernst genommen, dass sie ihren ersten Boyfriend deswegen aus dem Haus werfen musste. Der soll ihr vorgeworfen haben, das etwas Ganze zu ernst zu nehmen:

"Ich habe meinen ersten Freund aus meinem Haus geworfen, weil ich versucht habe, das letzte Level in Super Mario Galaxy zu schaffen. Er hatte gesagt, ich würde es zu ernst nehmen, also habe ich ihn aus meinem Haus rausgeschmissen."

Wann genau das passiert ist, verrät die Captain Marvel-Schauspielerin leider nicht. Aber da sie von ihrem ersten Boyfriend spricht, gehen wir einfach mal davon aus, dass es schon eine ganze Weile her sein dürfte. Super Mario Galaxy wurde immerhin auch schon 2007 für die Nintendo Wii veröffentlicht.

Das klingt so, als hätte die Rosalina-Darstellerin sich also nicht groß mit dem Checken vom Basismaterial auf die Rolle vorbereiten müssen. Das Spiel scheint sie ja ganz gut zu kennen. Wobei unklar bleibt, wie nah sich der Film an der Vorlage orientiert.

Falls ihr euch auf den Streifen vorbereiten wollt, könnt ihr die beiden Spiele Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 in einer verbesserten Neuauflage spielen, die im Oktober für die Nintendo Switch veröffentlicht worden ist.

Kurioserweise war Teil eins auch in der Super Mario 3D All-Stars-Sammlung zusammen mit Super Mario 64 und Super Mario Sunshine für die Switch erhältlich, aber nur im begrenzten Zeitraum vom 18. September 2020 bis zum 31. März 2021.

Habt ihr schon einmal irgendwen rausgeschmissen, weil ihr in Ruhe zocken wolltet? Falls ja: wen und wegen welchem Spiel?

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy

Genre: Action

Release: 16.11.2007 (Wii)

vor 16 Minuten

01.10.2025

Super Mario Galaxy 1+2-Bundle für Switch - Erste Tests und Metacritic im Überblick: Immer noch Meisterwerke!

15.09.2025

Neue Charaktere für den Super Mario Galaxy Movie geleakt – Wario und zwei weitere legendäre Figuren sind angeblich dabei

13.09.2025

Super Mario Galaxy 1+2 Bundle für die Switch kommt mit dickem Preisschild und es gibt nicht einmal eine Switch 2-Edition

01.09.2020

Super Mario: Insider geht von Verspätung des 3D-Switch-Remasters aus
