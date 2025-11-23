Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?

Aus dem Blauen heraus hat Valve neue Hardware angekündigt: Steam Controller, Steam Frame und die Steam Machine. Um letztere geht es in unserem Talk.

Zusammen mit Nils und Alex bespricht Maxe, was die Steam Machine unter der Haube hat – und ob es sich nur um heiße Luft handelt. Bereits mit der ersten Iteration hatte sich Valve 2015 in die Nesseln gesetzt und einen Flop produziert.

Was macht die neue Steam Machine jetzt besser? Wie viel könnte sie kosten? Und vor allem: Wem kann man den Konsolen-Gaming-PC-Hybrid überhaupt empfehlen? Das erfahrt ihr in unserem Talk!

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.