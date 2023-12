'Es funktioniert!': Jemand hat geheime Cheatcodes in Gran Turismo gefunden - nach 14 Jahren

Ein GT-Fan hat Cheats aus dem PSP-Ableger von 2009 ausgegraben.

Hach, ja: Cheats. Eine Tastenkombination und wir können uns ein Spiel um ein Vielfaches vereinfachen. Schummel-Codes gehören seit jeher zum Gaming dazu wie der Controller zur Konsole. Und es ist immer wieder schön, wenn Gamer*innen auch Jahre nach dem Release eines Titels noch neue Tastenkombinationen zum Mogeln finden. So geschehen im Gran Turismo-Ableger, der vor 14 Jahren für die PSP erschien (via Kotaku).

Alle Autos und 99.000.000 Credits - Cheatcodes für Gran Turismo aufgetaucht

Folgende zwei Codes hat Redditor pez2k vor Kurzem im Gran Turismo-Subreddit geteilt und begeistert damit gerade die Racing-Community. Sie sollen laut der Kommentare unter dem Reddit-Post sowohl für die Nordamerikanische als auch für die Europäische Version des Spiels funktionieren.

Alle Autos freischalten und zur eigenen Collection hinzufügen: Haltet Start + Select + R, dann drückt: Hoch, rechts, links, links, Viereck, hoch, rechts, rechts, hoch, Dreieck, rechts, hoch

Haltet Start + Select + R, dann drückt: Hoch, rechts, links, links, Viereck, hoch, rechts, rechts, hoch, Dreieck, rechts, hoch 99.000.000 Credits auf einen Schlag: Haltet Start + Select + L, dann drückt: runter, Viereck, runter, links, rechts, Dreieck, rechts, Viereck, hoch, runter, hoch, runter

Die versteckten Cheatcodes hat pez2k mithilfe des Modding-Tools "GTAdhocToolchain" aus den Scripts des Spiels gefischt.

Übrigens wurden auch in Gran Turismo 4 fast 20 Jahre nach dem Release noch versteckte Mogel-Codes tief in den Daten des Spiels gefunden. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Am 1. Oktober 2009 erschien Gran Turismo für die PlayStation Portable aka PSP und punktete damals vor allem in Sachen Umfang: Der Racer bietet über 800 Karren, unter anderem der '74 Lamborghini Countach LP400 sowie 35 Strecken in 70 Varianten. Die PSP-Version ist solo oder mit bis zu 3 weiteren Mitspieler*innen spielbar.

Welcher Ableger der Gran Turismo-Reihe ist euer liebster und warum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!