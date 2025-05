Legendäres PlayStation 1-Spiel wäre ohne den damaligen Sony-Präsidenten wohl deutlich schwieriger gewesen

Gran Turismo ist eine der bekanntesten Rennspielserien überhaupt (Bild von Gran Turismo 7)

Gran Turismo ist eines der legendärsten Rennspiele aller Zeiten und war im Jahr 1998 auf der PlayStation 1 eine wahre Offenbarung für alle Auto-Fans. Selten zuvor war Fahrphysik in einem Video glaubwürdiger umgesetzt worden, GT markierte den Startschuss für eine der bekanntesten Rennspielserien der Welt.

Auf der Verpackung des Spiels steht "The Real Driving Simulator", wohl um einen gewissen Simulationscharakter anzuzeigen. Und der hätte offenbar ursprünglich noch deutlich heftiger ausfallen sollen.

Das sagte zumindest der ehemalige Sony Interactive-Präsident Yoshida in einem Interview mit PlayStation Inside – und verriet dabei auch seine "Beteiligung" an der Entwicklung (via videogameschronicle.com).

Der "Real Driving Simulator" war etwas zu real

Wie Yoshida berichtet, zeigte ihm Kazunori Yamauchi – der "Vater" von Gran Turismo – während der Entwicklung einen spielbaren Prototypen des Racing Games. Und Yamauchi wollte offenbar keine halben Sachen machen und plante, ein extrem umfangreiches und anspruchsvolles Handling-Modell einzubauen.

Das hätte unter anderem bedeutet, dass gerade die besonders hochmotorisierten Supercars ähnlich schwer zu kontrollieren gewesen wären wie im echten Leben.

Für Yoshida war das allerdings zu viel, weswegen er dem Entwickler riet, das Handling etwas anzupassen und entsprechend weniger realistisch zu machen. Diesem Urteil traute Yamauchi aber offenbar nicht komplett, weswegen er eine Testgruppe von 30 Spieler*innen einberief, die aber ebenfalls am knallharten Handling verzweifelten.

Dementsprechend passten Kazunori Yamauchi und sein Team das Spiel entsprechend an – und der Rest ist Geschichte. Gran Turismo wurde auf der PlayStation 1 ein voller Erfolg und verkaufte sich über 10 Millionen Mal.

Der aktuellste Teil der Reihe ist das 2022 erschienene Gran Turismo 7. Unten könnt ihr euch das Testvideo anschauen:

12:44 Gran Turismo 7 - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut - Test-Video: Ein Rennspiel-Hit mit ganz viel Herzblut

Shuhei Yoshida hatte Sony im Januar 2025 nach 31 Jahren Firmenzugehörigkeit verlassen und in den vergangenen Monaten immer wieder einen kleinen Einblick in ehemalige Entwicklungen und Ereignisse gegeben.

Unter anderem sprach er über The Last Guardian und die Entscheidung, an dem Titel festzuhalten oder warum er darauf drängte, mehr PS-Exclusives auf den PC zu bringen.

Hättet ihr gerne mal die vorherige Version ausprobiert?