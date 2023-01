Gran Turismo 7 bekommt kostenloses VR-Update und jetzt komme ich ins Grübeln

Gran Turismo 7 wird ab Februar auch auf der PSVR 2 spielbar sein. Das gab CEO Jim Ryan auf der Sony-Pressekonferenz während der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas bekannt. Damit gehört GT7 zu den "Launch-Titeln" für das neue Headset, dessen Release für den 22. Februar geplant ist.

Möglich macht das ein Update, das pünktlich vor dem PSVR-Release erscheinen und für alle Besitzer*innen des Rennspiels kostenlos sein wird. Auf der Pressekonferenz gab es zudem erste kurze Gameplay-Szenen aus der VR-Variante zu sehen.

Frage nach dem Umfang der Unterstützung noch offen

Der VR-Support ist damit also bestätigt, allerdings gab es noch keine Angaben zum Umfang der Unterstützung. Denn schon der letzte Teil GT Sport bot einen VR-Modus mit dem ersten PSVR-Headset, dieser war allerdings stark eingeschränkt, bot beispielsweise nur eine reduzierte Spielerzahl.

Immerhin: Die kurzen Schnipsel von der CES bestätigen bereits, dass es Rennen mit 12 Personen geben wird, ohnehin wird das VR-Erlebnis vermutlich allein durch die deutlich besseren Hardware-Specs von PSVR 2 profitieren, darunter der höheren Auflösung der verbauten Displays. Weitere Details zum VR-Modus wird Sony vermutlich in den nächsten Wochen bekannt geben.

Gran Turismo 7 erschien im März 2022 für die PS5 und die PS4 und katapultierte sich auf Anhieb in die Rennspiel-Spitzenriege auf den Sony-Konsolen, der Gesamteindruck wurde allerdings durch eine zeitweilige Anpassung der Ingame-Ökonomie getrübt. Was den Titel auszeichnet und warum alle Rennspiel-Fans einen Blick riskieren sollten, lest ihr in unserem Test zu GT7.

