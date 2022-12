Gran Turismo 7 teast fünf neue Autos an und Fans rätseln, welche es sind

Gran Turismo 7-Fans dürfen sich auch diesen Monat wieder auf neue Autos freuen. Das kommende Update steht vor der Tür und bringt gleich fünf neue Karren an den Start. Um welche es sich dabei handelt, wird zwar nicht direkt verraten, aber wie gewohnt mit dunklen Silhouetten angedeutet. Dieser Teaser sorgt natürlich erneut dafür, dass Auto-Freund*innen fleißig debattieren, welche fünf Vehikel das sein könnten.

Gran Turismo 7 bekommt fünf neue Autos und das könnten sie sein

Update kommt nächste Woche: Zumindest hieß es das seitens des GT7-Producers vor zwei Tagen. Allzu lange müssen wir also nicht mehr warten und wie zuletzt immer soll auch dieses Mal wieder frischer Wind ins Spiel kommen. Gleich fünf Autos wurden angeteast, und zwar mit diesen Umrissen:

Genau wie bei den letzten Updates regen diese Silhouetten natürlich dazu an, darüber nachzudenken, welche fahrbaren Untersätze dahinter stecken. Allerdings herrscht dieses Mal etwas mehr Uneinigkeit darüber und nicht alle Autos scheinen eindeutig erkennbar zu sein.

In diesem Tweet hier heißt es beispielsweise, dass uns höchstwahrscheinlich die folgenden Autos erwarten:

Maserati MC20

Celica WRC

Ferrari VGT

FL5 Civic Type R

Bugatti Chiron

Aber es herrscht Uneinigkeit: Vor allem beim Auto links unten sind einige Fans ziemlich ratlos und gehen davon aus, dass es wahrscheinlich eher nicht der 2023 Type R sein dürfte. Ein anderer Tweet sieht die folgenden Fahrzeuge hinter den Silhouetten. Drei davon sind im Grunde dieselben:

Corvette (C8) '20

Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) '95

Ferrari VGT

Guilia GTAm '20

Bugatti Chiron '16

Das würde optisch auch wirklich sehr gut passen, wie hier erkennbar ist:

Welche Autos im letzten Update steckten, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel nachvollziehen. Sämtliche Autos, die es in Gran Turismo 7 gibt, findet ihr in unserer Listen-Übersicht:

Wann kommt das Update? Einen genauen Termin für den nächsten Gran Turismo 7-Patch gibt es leider noch nicht. Wir kennen aktuell auch noch nicht die Download-Größe oder die Patch Notes. Aber da das Update für diese Woche angekündigt ist, müssen wir auf jeden Fall nicht mehr lange warten.

Wie findet ihr die Vorhersagen? Welche fünf Autos prognostiziert ihr?