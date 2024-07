Gran Turismo 7: Neuestes Update hat einen der besten Bugs ins Spiel gebracht, die wir je gesehen haben - lässt Autos wie Flummis durch die Gegend hüpfen

In Gran Turismo 7 könnt ihr euch aufgrund eines Bug im Patch 1.49 aktuell diese und ähnliche Kulissen anschauen. (Bild: X / @kosmic_gt)

Am 25. Juli 2024 ist Patch 1.49 für Gran Turismo 7 erschienen, der einiges in der Fahrzeugphysik ändern sollte. Was das Update stattdessen erreicht hat, ist ein herrlicher Bug, der "unbeabsichtigtes Fahrzeugverhalten" auslöst und viele lustige Spieleclips zur Folge hat.

Patch 1.49 sollte die Fahrzeugphysik verbessern, nun hüpfen die Autos herum

Was hatte Patch 1.49 ursprünglich im Sinn? Konkreter sollte Patch 1.49 das Physikmodell der Aufhängung und das physikalische Berechnungsmodell der Reifen anpassen und verbessern. Das Ziel seieine "natürlicheren Gewichtsverlagerung bei Kurvenfahrten". Auch das Ansprechverhalten der Reifen wurde einer Verbesserung unterzogen und sollte eine realistischere Reifenerwärmung und -abnutzung mitbringen.

Im offiziellen PlayStation-Blog wirbt Sony mit dem folgenden Satz, der sich aufgrund des Bugs mehr als wahr herausstellen sollte:

"Freut euch auf dynamischere Fahrzeugbewegungen und ein verfeinertes Fahrerlebnis."

Das hat Patch 1.49 uns wirklich gebracht

Wenn die aktuellen Fahrzeugbewegungen etwas sind, dann ist das dynamisch. Etwas muss bei den Kalkulationen der Reifenphysik jedoch deutlich schief gegangen sein, denn nun hüpfen die Autos auf und ab:

Im Internet begegnen uns viele solcher Bilder von springenden Autos, die zugegebenermaßen eine richtig lustige Kulisse hergeben:

Wer sich nicht mit anderen herumhüpfenden Autos abgeben möchte, kann auch selbst ganz hoch in die Lüfte hinaus:

Außerdem können eure Autos auch plötzlich durch den Boden fallen:

Wie reagieren die Entwickler*innen von Gran Turismo 7?

Auf X, ehemals Twitter, gab es ein kurzes Statement der offiziellen Gran-Turismo-Seite. Man habe die Probleme am neuesten Update erkannt und sei nun an der Untersuchung sowie Fehlerbehebung dran.

Ausgelöst werden die Sprünge wohl durch eine bestimmte Option in den Fahrzeugeinstellungen. Auch für den Fehler entschuldige man sich – zumindest von unserer Seite aus freuen wir uns über die ulkige Autophysik, die aus einem Skibidi-Toilet-Video stammen könnte.

Natürlich hoffen wir aber trotzdem, dass das Problem bald behoben wird und ihr euch wieder in die realistischen Rennen stürzen könnt. Trotzdem grinsen wir auch bei der Formulierung des "unbeabsichtigten Fahrzeugverhaltens", das durch den neuen Patch ausgelöst wird. "Unbeabsichtigt" trifft das Ganze wohl ziemlich gut.

Habt ihr seit dem Patch 1.49 in Gran Turismo 7 reingeschaut und sind euch die Autos auch nur so entgegengesprungen?