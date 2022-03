Gran Turismo 7-Wartungsarbeiten: Aktueller Server-Status macht Rennspiel größtenteils unspielbar

Wer derzeit ein paar Runden in Gran Turismo 7 auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5 drehen will, schaut in die Röhre. Aktuell gibt es Wartungsarbeiten an den Servern des Rennspiels, weswegen ein Großteil der Modi im Spiel nicht erreichbar ist.

Hintergrund: Gran Turismo 7 hat eine Online-Pflicht und benötigt für den vollen Funktionsumfang eine ständige Internetverbindung. Offline sind nur wenige Modi verfügbar.

Aktueller Server-Status und die Gründe dafür

Die Wartungsarbeiten bei Gran Turismo 7 dauern nun schon fast einen ganzen Tag an, was unter anderem den Zugriff auf die Solo-Kampagne oder den Multiplayer-Modus verwehrt.

Ist aktuell überhaupt etwas spielbar? Ja, folgende Modi sind verfügbar:

Arcade-Rennen (Normal, Time Trial und Drift) auf 21 Strecken und mit 13 Autos

Musik-Rallye

Es gibt derzeit allerdings keine Credit-Belohnungen für absolvierte Rennen.

Was sind die Gründe für die Wartungsarbeiten? Laut des offiziellen Gran Turismo-Accounts auf Twitter wurde beim kürzlich aufgespielten Update 1.07 ein "Problem" entdeckt. Worum es konkret geht, wird nicht benannt, dieses soll aber ausschlaggebend für die Verlängerung der Wartungsarbeiten sein.

Auch abseits des nicht genauer benannten Problems hat Update 1.07 schon für einige Aufregung gesorgt. Denn neben diversen Bugfixes hatte Polyphony mit dem Patch auch die Credit-Belohnungen einiger Rennen generft und deutlich nach unten geschraubt. Das erschwert das einigermaßen schnelle Erspielen von hohen Credit-Beträgen merkbar und sorgt dementsprechend für viel Unmut in der Community.

Gran Turismo 7 ist seit Anfang März für die PS5 und PS4 erhältlich und ist der erste Hauptteil der Reihe seit über acht Jahren. Wenn eine Online-Verbindung besteht, lässt sich sowohl eine Solo-Kampagne mit diversen Café-Aufgaben und Lizenzprüfungen absolvieren, außerdem gibt es einen sowohl einen Splitscreen-, als auch einen Online-Multiplayer-Modus, der auf Konzept wie GT Sport basiert. Alles Weitere zu GT7 lest ihr in unserem Test.