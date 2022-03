Gran Turismo 7: Update 1.07 wechselt Reifen und behebt fehlerhafte Events

Wartungsarbeiten vorbei: Vielleicht wolltet ihr heute Morgen ein paar Runden in Gran Turismo 7 drehen und habt bemerkt, dass die Server des Rennspiels down waren. Grund für die zweistündigen Wartungsarbeiten waren die Vorbereitungen auf das Update 1.07, das ihr euch ab sofort herunterladen könnt. Wir verraten euch, was in dem Download steckt und haben auch die vollständigen Patch-Notes für euch parat.

Während Update 1.06 noch einige Inhalte wie eine Windanzeige und neue Musik mit sich brachte, steht der neueste Patch ganz im Zeichen der Behebung lästiger Bugs. GT7 hatte zwar keinen so schlechten Launch, doch es tummeln sich offenbar doch noch eine ganze Reihe an mehr oder weniger kleinen Fehlern im Spiel.

Der wohl wichtigste Fix betrifft die Licence-Tests und -Missionen. Hier waren bisher immer die falschen Räder auf die Autos montiert. Das soll laut Polyphony Digital nun nicht mehr der Fall sein. Zudem werden jetzt die korrekten Belohnungen für Kampagnen-Events ausgezahlt. Alles Weitere lest ihr unten (via Gran Turismo).

Main Features Implemented

Options

Added a [Broadcast Mode] option to the Sound Volume settings within the Global tab of the Options menu. For details, please refer to the 'Broadcast Mode' Added to the 'Sound Volume' Settings' article.

Other Improvements and Adjustments

Car Settings

Fixed an issue wherein an application error would occur when selecting a Setting Sheet from the Quick Menu > [Car Settings] > [Detailed Settings] screen within World Circuits while being in Offline Mode;

Fixed an issue wherein copied Setting Sheets would disappear when the Car Settings were opened and closed;

Fixed an issue wherein the Ford GT Race Car '18 would only go into 1st gear when a Fully Customizable Manual Transmission or a Fully Customizable Sequential Transmission were installed;

Fixed an issue wherein cars would be considered within regulation even though they did not meet the Balance of Performance (BoP) regulation.

Lobby

Fixed an issue wherein some Assist Settings, such as Auto-Drive, were able to be changed or saved even when ‘Limit Driving Options’ was set to ‘Prohibited.’

Missions & Licenses

Fixed an issue wherein the modified Assist Settings in some events would be saved and would not go back to the default value even after leaving the event.

Missions

Fixed an issue wherein for some events the wind direction and speed display were set to 0.

Licenses / Missions / Circuit Experiences

Fixed an issue wherein the specified tires would not be equipped on the vehicle for the following events:

Licenses [A-8] Dirt Driving: Beginner (Dirt Tires) [IB-5] Dirt Driving: Intermediate (Dirt Tires) [IA-3] Dirt Driving: Expert (Dirt Tires) [S-5] One Lap Time Attack (Dirt Tires)



Missions The Magic Mountain Jeep Night Safari (Dirt Tires)



Beyond the Horizon Beginner Drifting 1 American Wilderness (Dirt Tires)



Rolling Stone Beginner Drifting 2 (Comfort: Medium Tires)



Gone with the Wind Divine moves on the Spa Intermediate Drifting 2 (Racing: Heavy Wet Tires)



The Sun Also Rises The White Winged Beast (Racing: Soft Tires)



Circuit Experiences Colorado Springs (Dirt Tires) Fishermans Ranch (Dirt Tires) Sardegna – Windmills (Dirt Tires)



World Circuits

Adjusted the rewards for events inside World Circuits according to driving time and difficulty. The adjusted events are as follows:

World Touring Car 800 24 Heures du Mans Racing Circuit Monza Circuit



World Rally Challenge Alsace Village



Dirt Champions Fisherman’s Ranch Sardegna Windmills Colorado Springs Lake



GT Cup Gr.4 High Speed Ring Brands Hatch GP Circuit



GT Cup Gr.3 Spa Francorchamps Suzuka Circuit Autodrome Lago Maggiore. Full



Clubman Cup Plus High Speed Ring Tsukuba Circuit Goodwood



American Clubman Cup 700 Special Stage Route X



American FR Challenge 550 Blue Moon Bay Speedway Weathertech Raceway Laguna Seca Willow Springs Raceway



GT Auto

Fixed an issue wherein opening the Livery data from [Open Design] > [Design List] of the Livery Editor would make all the applied decals disappear;

Fixed an issue wherein the Open Designs and Styles of the Livery Editor could not be opened until the game was rebooted if the temporary data were deleted.

Garage

Fixed an issue wherein on rare occasions an application error would occur when purchasing cars from Brand Central, Used Cars, and Legendary Cars, or when receiving a car as a prize.

Physics Simulation Model

Adjusted the model to reduce the grip lost when cars with high downforce are passing over a kerbstone while cornering at its limit.

Other

Fixed several issues that would occur when there was not enough free space available for temporary data downloaded from the network: The Used Cars lineup would not be displayed; The News on the Title Screen would not be displayed; The Styles could not be applied;

Various other issues have been addressed.

Was GT7 taugt, erfahrt ihr im Test-Video:

Weitere News zu Gran Turismo 7:

Diese GT7-Inhalte sollen noch kommen

Natürlich verbleiben auch mit dem Update 1.07 noch einige Bugs im Spiel – rechnet also mit weiteren Patches. Abgesehen davon soll es auch immer wieder neue Inhalte geben, die wir vermutlich gratis bekommen werden. Dazu zählen neue Autos und Strecken, aber auch noch eine ganze Menge mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden.