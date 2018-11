An diesem Wochenende findet in Monaco die Endrunde der 2018er Saison der FIA GT Championship statt, die World Finals! Unter den besten Fahrern des PS4-Rennspiels Gran Turismo Sport, die um den Weltmeistertitel kämpfen, befindet sich auch der Deutsche Mikail »TRL_LIGHTNING« Hizal, der zuvor den Titel des Europameisters verbuchen konnte.

Das Finale gliedert sich in zwei Veranstaltungen: Den FIA GT Championship Nations Cup und die FIA GT Championship Manufacturer Series. Startschuss fällt bereits in Kürze.

Heute um 18 Uhr findet das Halbfinale des Nations Cup statt, das Finale wird dann am Sonntag um 18 Uhr ausgefochten. Im Nations Cup repräsentieren die 30 besten Fahrer ihre jeweilige Nation. Das Halbfinale könnt ihr euch ab 18 Uhr im Youtube-Stream anschauen, den wir im Folgenden für euch eingebettet haben:

In der Manufacturers Series dagegen lassen Fahrer die Fahnen von namhaften Sponsoren wehen. Für 16 Auto-Hersteller und Marken der Online-Saison von GT Sport treten jeweils drei Fahrer an, was insgesamt 48 Kontrahenten im Rennen um den erfolgreichsten Hersteller ergibt. Das Finale der Manufacturer Series findet am Samstagabend um 18 Uhr statt.

Hier nochmal alle Termine kompakt zusammengefasst, inklusive der Links zu den Livestreams:

Event-Plan

16.11.2018 (Fr.) um 18:00 - 20:00 Uhr (MEZ)

»Nations Cup«-Halbfinale

17.11.2018 (Sa.) um 18:00 - 20:00 Uhr (MEZ)

»Manufacturer Series«-Finale

18.11.2018 (So.) um 18:00 - 20:00 Uhr (MEZ)

»Nations Cup«-Finale

Somit haben Fans von E-Sport und schnellen Boliden an diesem Wochenende volles Programm. Unten könnt ihr euch noch den Trailer zu den FIA GT Championship 2018 in Monaco anschauen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website von Gran Turismo.