Gran Turismo - Bald knipsen echte Fotografen Screenshots bei Turnieren

Gran Turismo-Entwickler Polyphony Digital und die amerikanische Bildagentur Getty Images haben eine Ausweitung ihrer Kooperation bekannt gegeben. Zukünftig sollen die Motorsportfotografen der Agentur bei Online-Events zu Gran Turismo Sport Ingame-Bilder knipsen, die dann später über die Plattform zur Verfügung gestellt werden.

Die Kooperation der beiden Unternehmen besteht schon seit längerem, denn schon im Jahr 2019 hatten Forografen der Agentur die Gran Turismo Championship Series begleitet und dort ebenfalls bereits Ingame-Bilder angefertigt. Vertreter beider Seiten zeigten sich sehr zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit, weswegen die Ausweitung nur der nächste logische Schritt war.

Nutzung der Bilder kostet

Wer die von Getty zukünftig angefertigen Bilder nutzen möchte, muss diese über das Portal erstmal kaufen. Bereits jetzt kann man sich dort einen Eindruck verschaffen, wie die Preise für einzelne Screenshots ist.

Kleine Größe (594 x 334 px/72 dpi): 150 Euro

Mittlere Größe (1024 x 576 px/300 dpi): 335 Euro

Große Größe (3840 x 2160 px/300 dpi): 475 Euro

Wer sich also zum Beispiel einen der wirklich schicken Screenshots zuhause eingerahmt an die Wand hängen will, muss entsprechend in die Tasche greifen. Oder versucht sich eben selbst am Screenshot-Modus des Spiels.

Koop vermutlich auch bei Gran Turismo 7

Bislang ist lediglich bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Getty nur für Gran Turismo Sport gilt. Es ist aber ziemlich wahrscheinlich, dass deren Fotografen auch im jüngst angekündigten Gran Turismo 7 unterwegs sein werden. Wann dieses erscheinen wird, steht noch nicht fest.