PS Plus Juni 2021: Diese Spiele für PS4 und PS5 wollen die Fans jetzt

Der Sommer steht vor der Tür, aber statt einer Hitzewelle, bekommen wir zunächst einmal eine weitere Runde an kostenlosen Spielen für alle Abonnenten von PS Plus. Noch bevor Sony alle Titel für Juni 2021 offiziell ankündigt, sammelt sich die Community auf Reddit, um ihre Favoriten zu teilen.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 angekündigt?

Vermutlich werden die Spiele für Juni schon in der kommenden Woche bekannt gegeben:

Voraussichtliche Bekanntgabe: 26. Mai 2021

Voraussichtliche Uhrzeit: 17.30 Uhr

Voraussichtliche Veröffentlichung: 1. Juni 2021 (Dienstag um die Mittagszeit)

NBA 2K21 ist die häufigste Nennung

Mit ziemlichem Abstand nennen die Playstation-Fans immer wieder NBA 2K21 als möglichen PS Plus-Titel für Juni. Vermutlich haben wir hier eine Mischung aus Wünschen und Prognosen. Immerhin bietet das Spiel auf PS5 und Xbox Series X/S die erste Baskettball-Simulation für Next-Gen, aufgemotzte Grafik inklusive.

Wie wahrscheinlich ist das? Es ist auf jeden Fall möglich, da, wie viele User bei Reddit erwähnen, NBA 2K21 bereits kostenlos im Epic Games Store erhältlich war. Der Publisher scheut sich also nicht, den Titel relativ früh nach dem Launch zu "verschenken". Was ebenfalls dafür spricht, sind die vielen Mikrotransaktionen im Spiel. Durch diese spielen Games Geld ein, auch wenn das Basisspiel kostenlos ist.

GT Sport

Die Gran Turismo-Serie hat ein wenig von ihrem alten Glanz verloren. Trotzdem ist GT Sport noch immer ein tolles Rennspiel. Kein Wunder, wollen viele Fans den Racer über PS Plus bekommen. Wenn ihr eine PSVR besitzt, könnt ihr das Spiel sogar in der virtuellen Realität erleben.

Ist das wahrscheinlich? Ja, durchaus. GT Sport hat schon einige Jahre auf dem Buckel, sollte sich also nicht mehr ganz so gut verkaufen. Außerdem kostet es Sony keinen Cent, wenn sie hauseigene Titel über PS Plus verteilen. Und: Gran Turismo 7 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, warum der Community also nicht wenigstens GT Sport geben.

Sekiro: Shadows Die Twice

Dass Sekiro: Shadows Die Twice immer wieder aufkommt, ist kein Wunder. Zum einen sind Spiele von From Software extrem beliebt. Zum anderen scheuen sich einige Spieler:innen vor der großen Herausforderung, die der Slasher darstellt. Sekiro gilt bei vielen als der schwerste Titel des Entwicklerstudios. Aber wenn man ihn umsonst bekommt...

Ist das realistisch? Tendenziell eher nicht. Einerseits spricht genau wie bei GT Sport dafür, dass die Fans auf ein neues Spiel von From Software warten (Elden Ring) und so vertröstet werden könnten. Andererseits ist Sekiro relativ neu und kann sich vermutlich noch immer gut verkaufen. Das ist ja auch ein Grund, warum so viele Fans sich den Titel für PS Plus wünschen.

Weitere Titel, die oft genannt werden

Death Stranding

Uncharted Lost Lagacy

Borderlands3

Operation: Tango

Marvel's Avengers

Seid ihr noch keine Abonnenten von PS Plus, überlegt euch aber eine Mitgliedschaft? Dann schaut doch in die große GamePro-Übersicht zu allen Fragen rund um PS Plus. Hier führen wir alle Vorteile auf, erklären, wie ihr den Service wieder kündigt und mehr.

Welche Spiele wünscht ihr euch im Juni kostenlos für eure PS4 oder PS5?