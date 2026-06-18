Granblue Fantasy: Relink-DLC angespielt: Endless Ragnarok hat mich beeindruckt – und das liegt nicht an den härteren Monstern und neuen spielbaren Charakteren

Die Geschichte von Granblue Fantasy: Relink ist noch lange nicht zu Ende und wird in Endless Ragnarok fortgesetzt. (© Cygames)

Ich habe das Team hinter Granblue Fantasy: Relink, Cygames in Japan besucht und konnte dabei unter anderem auch für 50 Minuten in den neuen DLC "Endless Ragnarok" eintauchen – und das hat mich sehr positiv überrascht!

Denn Endless Ragnarok bietet deutlich mehr als nur neue Story-Inhalte, spielbare Figuren oder stärkere Gegner. Warum sich die Rückkehr zu Relink mit der Erweiterung lohnt und was mir an der Anspiel-Session besonders gefallen hat, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Beschwörungen sind jetzt ein neues Feature und lassen Spieler*innen als Monster kämpfen

Während meiner Anspiel-Session konnte ich eine Quest auf der neuen Chaos-Stufe ausprobieren – also einer noch härteren Schwierigkeitsstufe, die es bisher in Relink gibt – und den neuen Conflux-Modus spielen. Dabei wurde mir auch das neue Summons-Feature (dt. Beschwörungen) vorgestellt und ich durfte mich in der Quest reichlich austoben.

Insgesamt kann ich bis zu vier unterschiedliche Beschwörungen ausrüsten und im Kampf einsetzen – aber nur, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Beispielsweise erscheint Proto-Bahamut nur im Falle eines erfolgreichen Primal Brust, nachdem eine Spezial-Angriffskette aller anwesenden Kämpfer*innen ausgelöst wurde.

Den neuesten Trailer zum Endless Ragnarok-DLC könnt ihr hier sehen, wo auch ein kleiner Ausschnitt die Beschwörungen im Kampf zeigt:

2:21 Neuester Trailer zu Granblue Fantasy: Relink zeigt neue Feinde, spielbare Charaktere und Features im Endless Ragnarok-DLC

Autoplay

Bei den Beschwörungen handelt es sich um bereits vertraute ehemalige Gegner und Gesichter aus dem Universum von Granblue. Neue Feinde sind natürlich ebenfalls am Start.

Hier wird aber nicht nur ein Monster beschworen, das dann einfach die Gegner für mich verdrischt und Platt macht, sondern ein mächtiger spielbarer Verbündeter oder Verbündete.

Ich kann die Beschwörung nämlich kontrollieren und somit gezielt entscheiden, welchem Gegner oder auf welche Weise ich den Feind verdreschen will. Das macht natürlich deutlich mehr Spaß, als nur einem KI-NPC dabei zuzusehen, wie dieser meine Feinde in den Boden stampft.

Besonders amüsant ist es, wenn ich dabei theoretisch als Riese gegen einen anderen riesigen Feind kämpfe – und episch noch dazu!

In Endless Ragnarok könnt ihr sogar einen Tayu'itar beschwören und als solcher kämpfen. (© Cygames)

Was auf den ersten Blick wie willkürliches Gekloppe riesiger Kreaturen aussieht, hat aber auch eine taktische Komponente und sollte im Kampf entsprechend eingesetzt werden – und zwar, wenn ein fataler Angriff auf mich zukommt.

Denn in Form einer Beschwörung kann ich den Gegner entweder mit meinen mächtigen Attacken an seinem Angriff hindern oder die fatale Attacke sogar einfach einstecken und überleben. Im Falle von niedrigen HP und leeren Tränken wäre die Beschwörung also ein Lebensretter!

Durch die Beschwörungen bekommen die Kämpfe in Endless Ragnarok also noch etwas mehr Raffinesse. Gleichzeitig werden sie aber auch etwas schwerer, da die Gegner einige verheerende Angriffe drauf haben, die mich im Nu vom Bildschirm fegen können. Die Beschwörungen wollen also clever eingesetzt werden.

Außerdem stimmt die Präsentation: Einige der Beschwörungen haben episch animierte Zwischensequenzen, die jedem Fan bestimmt gefallen werden – wie der von Proto-Bahamut. Ich zumindest war hin und weg davon.

Die epische Animation bei der Beschwörung von Proto-Bahamut nach einem Primal Burst könnt ihr hier sehen:

0:09 Granblue Fantasy: Relink - Beschwörung von Proto-Bahamut

Der neue Singleplayer-Modus hat es mir besonders angetan

Abseits der bereits angekündigten Story-Inhalte, Monster und spielbaren Charakteren, die bereits im Trailer gezeigt wurden, gibt es auch einen neuen Modus: Der Conflux, mein persönliches Highlight der Anspiel-Session.

Der Conflux-Modus ist ein Roguelite-Dungeon mit unterschiedlichen Kämpfen gegen Mobs und Bosse. Genau wie bei einem Roguelite habe ich nach jedem Sieg die Wahl zwischen unterschiedlichen, einmaligen Buffs, die nur bei diesem Run aktiv sind.

Je tiefer ich in den Dungeon eindringe, desto besser sind die Belohnungen am Ende des Runs. Und ich sage euch: da sind teilweise echt krasse Rewards dabei – etwa Waffen, Erfahrungspunkte oder mächtige Buff-Gegenstände.

Nach jedem erfolgreichem Kampf erwartet mich unterschiedliche Boni für die nächsten Kämpfe. (© Cygames)

Mir hat dieser Modus besonders gefallen, weil ich nie wirklich wusste, welcher Feind im nächsten Abschnitt auf mich lauert – was die Spannung und Abwechslung stets hochgehalten hat.

Die unterschiedlichen Buffs wie etwa 10% mehr kritischer Schaden oder 5% mehr max. Leben haben die Kämpfe für mich noch interessanter gestaltet.

Und auch die Kämpfe innerhalb des Conflux haben es richtig in sich: es gab jedenfalls einige Momente, in denen ich richtig in die Ecke gedrängt wurde – auch weil ich in diesem Modus nicht gegen dieselben Gegner-Konstellationen angetreten bin, die ich aus dem Base-Spiel Relink kenne.

Ich habe mich also mit sehr viel Spaß durch den Conflux-Dungeon gekloppt. Aber eine Sache hat mich doch ziemlich gestört: es gibt keinen Multiplayer in diesen Modus.

Der Modus macht mit seinen unvorhersehbaren Pfaden, harten Bossen und guten Belohnungen zwar alleine jede Menge Laune, aber ich hätte mir gewünscht, dass dieser Modus auch im Ko-Op spielbar ist und ich mich zusammen mit Freund*innen Dungeon stürzen kann. Das hätte den Spaßfaktor in meinen Augen noch einmal deutlich erhöht.

Die neuen Master-Levels sorgen für frischen Wind im Gameplay und neue Movesets

Zusätzlich zu den bereits erwähnten neuen Singleplayer-Modus, Beschwörungen, neuen spielbaren Charakteren (Beatrix, Eustace, Frau und Fedeil) und Story-Inhalten durfte ich noch in ein weiteres neues Feature des DLCs schnuppern: das Master Traits-System.

Bei dem neuen Master Traits-System handelt es sich um eine neue Art von Skillbaum, der das Moveset der Charaktere nach dem Erreichen von Level 100 erweitert – zumindest waren alle meine Figuren bereits auf Level 100 in der Demo gestellt.

Habe ich also Level 100 mit einem Charakter erreicht, bekomme ich von Quests auch sogenannte Master-Punkte, die ich dann in das Master-Level der spielbaren Figur stecken kann, um neue Statuswerte und Movesets freizuschalten.

Das Menü war zwischen meinen beiden Demo-Missionen zwar etwas unhandlich zu navigieren, aber ich bin nach einigen Minuten doch ganz gut in das neue System reingekommen.

Das neue Feature der Master-Levels bietet zusätzliche Tiefe bei der Gestaltung der Movesets unserer Lieblingskämpfer*innen. (© Cygames)

Was passiert jetzt, wenn ich einen Master-Level freischalte? Grundsätzlich kann ich dann zwischen drei neuen Movesets des Charakters wählen. Wähle ich beispielsweise Grans neues Moveset "Artfully Adept" (einer von drei Kampfstilen) aus, ändern sich der Schwertkampfstil sowie die Statuswerte von Gran im Kampf.

Gran macht beispielsweise bei der Wahl des Artfully Adept-Stils basierend auf dem Level der Adept-Fähigkeiten entsprechend 10 bis 20% mehr Schaden bei normalen Angriffen.

Mit jedem der drei neuen Movesets gibt es also auch unterschiedliche Buffs. Ich muss mich dementsprechend anfangs für eine Spielweise des Charakters entscheiden – wechseln kann ich später aber trotzdem noch.

Die Master-Levels verstärken den spielbaren Charakter mit erhöhten Statuswerten. (© Cygames)

Jeder neue Master-Levelaufstieg gibt meinem Charakter zusätzlich zu den Vorteilen des Kampfstils auch unterschiedliche Buffs wie höheren Schaden oder mehr Leben. Das ist je nach gewähltem Moveset anders und wirkt sich somit auch anders auf die aus. Das Master Level-System lässt euch eure Charaktere zukünftig also noch individueller und eurem eigenen Spielstil entsprechend anpassen.

Habt ihr Granblue Fantasy Relink gespielt und freut euch auf Endless Ragnarok? Welcher Charakter ist euer Liebling?