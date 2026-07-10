Granblue Fantasy: Relink – Alle 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC im Überblick

Mit dem neuen DLC kommen auch neue Achievements auf euch zu! (© Cygames)

Das Action-RPG Granblue Fantasy: Relink erweitert mit dem DLC „Endless Ragnarok“ nicht nur seine Geschichte, sondern auch den Umfang des Hauptspiels deutlich.



Neben neuen Quests, sechs spielbaren Charakteren, zusätzlichen Story-Inhalten und einem neuen Singleplayer-Modus warten auch zahlreiche neue Erfolge auf Trophäenjäger*innen.

Wer die Platin-Trophäe des DLCs freischalten möchte, muss insgesamt 42 neue Achievements abschließen. Welche das sind und wie ihr sie erhaltet, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

2:21 Neuester Trailer zu Granblue Fantasy: Relink zeigt neue Feinde, spielbare Charaktere und Features im Endless Ragnarok-DLC

Autoplay

Granblue Fantasy: Relink – Alle neuen 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC

Bezeichnung Beschreibung Endless Ragnarok Erhalte eine S++ Questbewertung für “Silbernes Zwielicht”, “Der Absolute”, “Ewiger Stern” und “Unvergesslicher Himmel”. Bezwinger des Chaos Besiege Beelzebub im Konflux. Am Ende der Wahrheit Schließe die Quest “Unvergesslicher Himmel” ab. Bezwinger der Caelestier Schließe die Quest “Wiederkehrender Leitstern” ab. Bezwinger der Unsterblichen Schließe die Quest “Der Absolute” ab. Oben und unten Schließe die Quest “Silbernes Zwielicht” ab. Perfekte Welt Schließe die Quest “Neue Weltordnung” ab. Bezwinger der Apokalypse Schließe die Quest “Ewiger Stern” ab. Über alle Grenzen Erhalte S++ Questbewertung für “Speerstoß”, “Tausend Klingen” und “Zwielichtklinge”. Am Ende des Chaos Schalte Chaos++-Quests frei. Meister des Chaos Erreiche im Konflux 10.000.000 Punkte. Schneller ist besser! Schließe im Konflux die letzte “Sphäre der Mühsal” in einer Expedition ab der 3. Ebene “Hundert Oni” innerhalb von 90 Sekunden ab. Memento Mori Schließe im Konflux eine Expedition ab der 3. Ebene “Hundert Oni” ab, ohne kritischen Zustand zu erreichen. Uooooooohhhh! Besiege Albacore im Konflux. Kind des Chaos Schließe 50 Expeditionen im Konflux ab (ohne abzubrechen). 13 Führe bei Sierokarte bei einer Waffe Waffentranszendenz auf die höchste Stufe durch. Max. Stufe! Erreiche mit einem Charakter Meisterstufe 50. Über’s Stufenlimit Brich das höchste Meisterlimit eines Charakters. Jeder Tag ein Kampf Find 20 Schwarze Kleinzangen. Ragnarion-Schlächter Schalte Chaos+-Quests frei. Zeichen des Leitsterns Schalte Chaos-Quests frei. Erkunder des Konflux Schließe im Konflux die 4. Ebene “Sonderbarer Himmel” ab. Erkunder fremder Welten Schließe im Konflux die 3. Ebene “Hundert Oni” ab. Ergründer der seltsamen Welt Schließe im Konflux die “Sphäre des Kampfs”, “Sphäre der Mühsal” und “Sphäre der Technik” zusammen insgesamt 100-mal ab. Los, los, Captain! Schließe im Konflux “Spähre der Technik” zum ersten Mal ab. Du kannst das, Captain! Schließe im Konflux 4 verschiedene “Spähren der Technik” ab. Krasses Roulette Gewinne im Konflux-Roulette 3 aufeinanderfolgende Rouletterunden. Los, los, auf geht’s! Erhalte bei einer einzelnen Expedition im Konflux 18 Sphärenkräfte. Meine Wünsche werden noch stärker! Erhalte bei einer einzelnen Expedition im Konflux 4 Unglück-Sphärenkräfte. Kenner der Mysterien Verbrauche 30.000 RP bei Arkana der Sphären. Schwingen des Schicksals Schließe alle Schicksalsepisoden von Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza, und Maglielle ab. Missionsstart Nimm Beatrix und Eustace in die Crew auf. Feinde zu Freunden Nimm alle Avia-Generäle in die Crew auf. Überwältigende Kraft Nimm Fraux in die Crew auf. Schwarz der Sechs Drachen Nimm Fediel in die Crew auf. Rennovation! Führe das erste Mal eine Waffentranszendenz bei Sierokarte durch. Meisterschaft Schalte die Meisterstufen eines Charakters frei. Leuchtende Augen Erhalte ein charakterspezifisches Siegel für Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza, oder Maglielle. Windläufer Erreiche Stufe 100 mit Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza oder Maglielle. Zu den Krabben Finde 10 Schwarze Kleinzange. Es gibt die pechschwarzen Krabben! Finde zum ersten Mal eine Schwarze Kleinzange. Der Zweck heiligt die Mittel Benutze zum ersten Mal einen Äthergeschützturm.

So schaltet ihr die neuen Schwierigkeitsstufen und spielbaren Charaktere frei

Um die drei neuen Schwierigkeitsstufen Chaos, Chaos+ und Chaos++ freizuschalten, müsst ihr nur die Geschichte von Endless Ragnarok spielen. Ab einem gewissen Punkt in der Story kommt es dann zu sogenannten "Aufstiegs-Quests", die ihr bewältigen müsst, um die neuen Schwierigkeitsgrade freizuschalten.

Die sechs neuen spielbaren Charaktere (Gallanza, Maglielle, Eustace, Beatrix, Fraux und Fediel) sind gleich zu Beginn bei “Sieros Agentur für alles” im Austausch für Crewmitgliedskarten erhältlich.

Für die neuen Charaktere müsst ihr also nicht unbedingt die Story bis zu ihrem eigentlichen Auftritt in der Erzählung spielen.

Neue Crewmitgliedskarten bekommt ihr im Verlauf der Endless Ragnarok-Geschichte, nach Aufstiegs-Quests und nach Abschluss von mehreren Quests in den Schwierigkeitsstufen Chaos, Chaos+ und Chaos++. Es ist also kein dedizierter Grind für die Crewmitgliedskarten nötig.

Wie gefällt euch der neue DLC von Granblue Fantasy: Relink und welcher neue spielbare Charakter ist euer Liebling?