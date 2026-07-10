Granblue Fantasy: Relink – Alle 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC im Überblick

Der neue Endless Ragnarok-DLC fügt noch eine Vielzahl an zusätzlichen Achievements hinzu und einige davon sind ziemlich hart.

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
10.07.2026 | 14:20 Uhr

Mit dem neuen DLC kommen auch neue Achievements auf euch zu! (© Cygames) Mit dem neuen DLC kommen auch neue Achievements auf euch zu! (© Cygames)

Das Action-RPG Granblue Fantasy: Relink erweitert mit dem DLC „Endless Ragnarok“ nicht nur seine Geschichte, sondern auch den Umfang des Hauptspiels deutlich.

Neben neuen Quests, sechs spielbaren Charakteren, zusätzlichen Story-Inhalten und einem neuen Singleplayer-Modus warten auch zahlreiche neue Erfolge auf Trophäenjäger*innen.

Wer die Platin-Trophäe des DLCs freischalten möchte, muss insgesamt 42 neue Achievements abschließen. Welche das sind und wie ihr sie erhaltet, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Video starten 2:21 Neuester Trailer zu Granblue Fantasy: Relink zeigt neue Feinde, spielbare Charaktere und Features im Endless Ragnarok-DLC

BezeichnungBeschreibung
Endless RagnarokErhalte eine S++ Questbewertung für “Silbernes Zwielicht”, “Der Absolute”, “Ewiger Stern” und “Unvergesslicher Himmel”.
Bezwinger des ChaosBesiege Beelzebub im Konflux.
Am Ende der WahrheitSchließe die Quest “Unvergesslicher Himmel” ab.
Bezwinger der CaelestierSchließe die Quest “Wiederkehrender Leitstern” ab.
Bezwinger der UnsterblichenSchließe die Quest “Der Absolute” ab.
Oben und untenSchließe die Quest “Silbernes Zwielicht” ab.
Perfekte WeltSchließe die Quest “Neue Weltordnung” ab.
Bezwinger der ApokalypseSchließe die Quest “Ewiger Stern” ab.
Über alle GrenzenErhalte S++ Questbewertung für “Speerstoß”, “Tausend Klingen” und “Zwielichtklinge”.
Am Ende des ChaosSchalte Chaos++-Quests frei.
Meister des ChaosErreiche im Konflux 10.000.000 Punkte.
Schneller ist besser!Schließe im Konflux die letzte “Sphäre der Mühsal” in einer Expedition ab der 3. Ebene “Hundert Oni” innerhalb von 90 Sekunden ab.
Memento MoriSchließe im Konflux eine Expedition ab der 3. Ebene “Hundert Oni” ab, ohne kritischen Zustand zu erreichen.
Uooooooohhhh!Besiege Albacore im Konflux.
Kind des ChaosSchließe 50 Expeditionen im Konflux ab (ohne abzubrechen).
13Führe bei Sierokarte bei einer Waffe Waffentranszendenz auf die höchste Stufe durch.
Max. Stufe!Erreiche mit einem Charakter Meisterstufe 50.
Über’s StufenlimitBrich das höchste Meisterlimit eines Charakters.
Jeder Tag ein KampfFind 20 Schwarze Kleinzangen.
Ragnarion-SchlächterSchalte Chaos+-Quests frei.
Zeichen des LeitsternsSchalte Chaos-Quests frei.
Erkunder des KonfluxSchließe im Konflux die 4. Ebene “Sonderbarer Himmel” ab.
Erkunder fremder WeltenSchließe im Konflux die 3. Ebene “Hundert Oni” ab.
Ergründer der seltsamen WeltSchließe im Konflux die “Sphäre des Kampfs”, “Sphäre der Mühsal” und “Sphäre der Technik” zusammen insgesamt 100-mal ab.
Los, los, Captain!Schließe im Konflux “Spähre der Technik” zum ersten Mal ab.
Du kannst das, Captain!Schließe im Konflux 4 verschiedene “Spähren der Technik” ab.
Krasses RouletteGewinne im Konflux-Roulette 3 aufeinanderfolgende Rouletterunden.
Los, los, auf geht’s!Erhalte bei einer einzelnen Expedition im Konflux 18 Sphärenkräfte.
Meine Wünsche werden noch stärker!Erhalte bei einer einzelnen Expedition im Konflux 4 Unglück-Sphärenkräfte.
Kenner der MysterienVerbrauche 30.000 RP bei Arkana der Sphären.
Schwingen des SchicksalsSchließe alle Schicksalsepisoden von Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza, und Maglielle ab.
MissionsstartNimm Beatrix und Eustace in die Crew auf.
Feinde zu FreundenNimm alle Avia-Generäle in die Crew auf.
Überwältigende KraftNimm Fraux in die Crew auf.
Schwarz der Sechs DrachenNimm Fediel in die Crew auf.
Rennovation!Führe das erste Mal eine Waffentranszendenz bei Sierokarte durch.
MeisterschaftSchalte die Meisterstufen eines Charakters frei.
Leuchtende AugenErhalte ein charakterspezifisches Siegel für Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza, oder Maglielle.
WindläuferErreiche Stufe 100 mit Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel, Gallanza oder Maglielle.
Zu den KrabbenFinde 10 Schwarze Kleinzange.
Es gibt die pechschwarzen Krabben!Finde zum ersten Mal eine Schwarze Kleinzange.
Der Zweck heiligt die MittelBenutze zum ersten Mal einen Äthergeschützturm.
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok im Test: Der DLC für alle, die eine knüppelharte Herausforderung brauchen
von Myki Trieu
Granblue Fantasy: Relink-DLC angespielt: Endless Ragnarok hat mich stark beeindruckt – und das liegt nicht an den härteren Monstern und neuen spielbaren Charakteren
von Myki Trieu

So schaltet ihr die neuen Schwierigkeitsstufen und spielbaren Charaktere frei

Um die drei neuen Schwierigkeitsstufen Chaos, Chaos+ und Chaos++ freizuschalten, müsst ihr nur die Geschichte von Endless Ragnarok spielen. Ab einem gewissen Punkt in der Story kommt es dann zu sogenannten "Aufstiegs-Quests", die ihr bewältigen müsst, um die neuen Schwierigkeitsgrade freizuschalten.

Die sechs neuen spielbaren Charaktere (Gallanza, Maglielle, Eustace, Beatrix, Fraux und Fediel) sind gleich zu Beginn bei “Sieros Agentur für alles” im Austausch für Crewmitgliedskarten erhältlich.

Für die neuen Charaktere müsst ihr also nicht unbedingt die Story bis zu ihrem eigentlichen Auftritt in der Erzählung spielen.

Neue Crewmitgliedskarten bekommt ihr im Verlauf der Endless Ragnarok-Geschichte, nach Aufstiegs-Quests und nach Abschluss von mehreren Quests in den Schwierigkeitsstufen Chaos, Chaos+ und Chaos++. Es ist also kein dedizierter Grind für die Crewmitgliedskarten nötig.

Wie gefällt euch der neue DLC von Granblue Fantasy: Relink und welcher neue spielbare Charakter ist euer Liebling?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Granblue Fantasy: ReLink

Granblue Fantasy: ReLink

Genre: Rollenspiel

Release: 01.02.2024 (PC, PS4, PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Granblue Fantasy: Relink – Alle 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC im Überblick

vor 2 Tagen

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok im Test: Der DLC für alle, die eine knüppelharte Herausforderung brauchen

vor 3 Wochen

Granblue Fantasy: Relink-DLC angespielt: Endless Ragnarok hat mich stark beeindruckt – und das liegt nicht an den härteren Monstern und neuen spielbaren Charakteren

29.07.2024

Die 15 besten neuen Spiele im ersten Halbjahr 2024

30.01.2024

Vor FF7 Rebirth erscheint noch ein weiteres XXL-Rollenspiel
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Granblue Fantasy: Relink – Alle 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC im Überblick

vor 56 Minuten

Granblue Fantasy: Relink – Alle 42 Trophäen im Endless Ragnarok-DLC im Überblick
Sehnlich gewünschtes Souls-Spiel gibt 8 Jahre lang kein richtiges Lebenszeichen von sich und jetzt sagen die Entwickler arbeiten jeden Tag daran   1

vor 2 Stunden

Sehnlich gewünschtes Souls-Spiel gibt 8 Jahre lang kein richtiges Lebenszeichen von sich und jetzt sagen die Entwickler "arbeiten jeden Tag daran"
Assassins Creed Black Flag: Vorsicht vor dieser verbuggten Nebenquest - Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr euren Story-Fortschritt blockieren

vor 3 Stunden

Assassin's Creed Black Flag: Vorsicht vor dieser verbuggten Nebenquest - Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr euren Story-Fortschritt blockieren
PS Plus ExtraPremium im Juli 2026 - Dieses wuchtige Samurai-RPG mit Open World steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel

vor 3 Stunden

PS Plus Extra/Premium im Juli 2026 - Dieses wuchtige Samurai-RPG mit Open World steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel
mehr anzeigen