Granblue Fantasy: Relink - Der Endless Ragnarok-DLC erweitert die Crew um 6 neue spielbare Charaktere und so holt ihr sie euch

Mit dem neuen DLC gibt es auch neue spielbare Charaktere! (© Cygames)

Granblue Fantasy: Relink führt mit seinem neuen DLC Endless Ragnarok eine Reihe neuer spielbarer Figuren ein. Das schließt auch zwei ehemalige Gegner mit ein. Wir stellen euch die neuen Spielfiguren vor, sagen euch, was sie können und natürlich, wie ihr sie zu euch auf euer Schiff holt.

Alle 6 neuen spielbaren Charaktere im Überblick

Beatrix

Die stolze Schwertkämpferin Beatrix hat nun auch in Relink ihren Auftritt! (© Cygames)

Beatrix ist eine Agentin der "Organisation" und führt die Siegelwaffe Embrasque. Das Einzige, was ihrer Kampfeswut beim Monster Bekämpfen gleichkommt, ist ihr unstillbarer Hunger nach Ehre. Sie bringt ihre Gegner durch verschiedene Angriffe aus dem Gleichgewicht.

Durch ihre Spezialfähigkeit kann sie zwischen Angriff, Verteidigung und Heilung hin und her wechseln.

Eustace

Eustace erledigt seine Feinde aus sicherer Entfernung. (© Cygames)

Als nächsten auf der Liste haben wir Eustace. Er gehört ebenfalls zur Organisation und ist ein Meisterschütze. Beschrieben wird er als effizient und lakonisch. Insgeheim sehnt er sich nach einem ruhigen Leben. Auf dem Schlachtfeld bewegt er sich schnell, während er mit Blitzen aufgeladene Kugeln auf Gegner schießt. Auf diese Weise kann er mehrere Feinde auf einmal unter Strom setzen.

2:21 Neuester Trailer zu Granblue Fantasy: Relink zeigt neue Feinde, spielbare Charaktere und Features im Endless Ragnarok-DLC

Autoplay

Fraux

Mit ihren kraftvollen Kicks und Tarotkarten hält Fraux ihre Gegner auf Trapp. (© Cygames)

Auch die wölfische Fraux ist mit von der Partie. Sie hat einen Pakt mit dem urzeitlichen Teufel geschlossen, der eine neue Weltordnung etablieren möchte. Davon abgesehen ist sie eine gewöhnliche Himmelsbewohnerhin, deren Herz, Persönlichkeit und Temperament voller Liebe und Mitgefühl sind.

In Konflikten geht sie in den Nahkampf und nutzt ihre Kampfkunst, um Schaden zu verursachen. Sie kann zwischen schnellen und langsamen Angriffen wechseln und als Bonus den Teufel beschwören, der ihr im Kampf hilft.

Fediel

Fediel setzt im Kampf die Kraft der sechs Drachen ein! (© Cygames)

Fediel ist eine der sechs Drachen, die jenseits der natürlichen Welt leben. Sie hat Kontrolle über die Dunkelheit und kann die Naturgesetze beeinflussen. Im Kampf teleportiert sie sich durch die Gegend und kombiniert so nahe und ferne Angriffszauber, während sie selbst Attacken leicht ausweichen kann.

Gallanza

Der ehemalige Antagonist und verhasste Bosskampf ist nun ein Crewmitglied! (© Cygames)

Gallanza war zwar zuvor ein Antagonist und Gegner im Spiel, aber gehört nun durch den DLC auch zu den spielbaren Figuren. Er ist ein unbezwingbarer General, der loyal gegenüber den Pilgern von Avia und ihrer Anführerin Lilith ist. Stets verlangt er danach, mit seinem Speer einen würdigen Gegener zu einem Duell auf Leben und Tod herausfordern.

Seine zwei Haupt-Moves aus seinem Bosskampf hat er nicht mehr. Dafür bewegt er sich schnell und hat dank seinem Speer eine große Reichweite, der dank seiner Angriffs- und Verteidigungsbuffs noch gefährlicher wird.

Maglielle

Mit Maglielle könnt ihr sämtliche Gegner mit purer Magie plattmachen. (© Cygames)

Genau wie Gallanza gehört auch Maglielle nun zu den spielbaren Charakteren. Sie ist eine bescheidene, aber mysteriöse Magierin, die ebenfalls den Pilgern von Avia die Treue hält, aber sich nun der Crew des Captains (Gran oder Djeeta) angeschlossen hat.

Sie verfügt über starke Fähigkeiten mit magischen Klingen und ist die Anführerin der Schleierschwert-Bruderschaft. Im Kampf übersäht sie die ganze Arena mit Fernangriffen aus fliegenden Schwertern und Speeren. Sie kann außerdem als Support fungieren und Mitstreiter*innen heilen.

So schaltet ihr sie für eure Crew frei

Sofern ihr den DLC habt, könnt ihr die neuen Figuren bei Sieros Agentur für Alles gegen Crewmitgliedskarten eintauschen. Beachtet dabei, dass Fediel und Fraux zwei Karten benötigen, damit sie rekrutiert werden können. Die beiden Ex-Schurken Gallanza und Maglielle brauchen besondere Karten, um freigeschaltet zu werden.

Für diese beiden müsst ihr zunächst das Hauptspiel abschließen und Kapitel 0 erreichen. Geht dann nach Folca und schließt die dortigen Quests auf Schwirigkeitsstufe Schwer ab. Dann starten Zwischensequenzen mit Gallanza und Maglielle, bei der ihr die entsprechenden Crewmitgliedskarten erhaltet. Geht dann zurück zu Siero und löst sie ein.

Das sind sie also, eure neuen kampfstarken Crewmitglieder für Abenteuer in der Luft. Seid ihr zufrieden mit der Verstärkung, oder hättet ihr euch andere spielbare Figuren gewünscht? Gerade bei den Gegnern gibt es noch einige andere Optionen. Wen hättet ihr gern als reformierten Bösewicht an eurer Seite?