Gratis-Spiele über Ostern für PS4, Xbox One & Switch

Das lange Oster-Wochenende steht vor der Tür und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, falls vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

Zeitraum: bis zum 13. April

bis zum 13. April PS Plus/Xbox Live: Ja

Ja Genre: MMORPG

Wer schon immer mal einen Blick in The Elder Scrolls Online werfen wollte, hat jetzt über Ostern noch kostenlos die Gelegenheit dazu.

Für Skyrim-Fans: Ebenfalls spielbar ist der Prolog der Greymoor-Erweiterung, die euch zurück in die bekannten Gebiete von Skyrim führt.

Um was geht's? TESO ist ein MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls. Wie die Einzelspieler-Teile siedelt sich das Spiel im Fantasyszenario auf dem fiktiven Kontinent Tamriel an. Allerdings spielt das Geschehen etwa 1.000 Jahre vor der Handlung des vorangegangenen Teils The Elder Scrolls 5: Skyrim. Die Story behandelt einen gottähnlichen Fürsten der Daedra, Molag Bal, der ganz Tamriel unterjochen will.

Wollt ihr mehr über das Gratis-Event wissen, wir haben alle Infos in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst:

Gratis für Xbox One

Gears 5

Zeitraum: bis zum 12. April

bis zum 12. April Xbox Live: Ja

Ja Genre: Deckungs-Shooter

Mit Gears 5 könnt ihr eins der besten Microsoft-Exclusives über Ostern kostenlos spielen.

Neue Inhalte: Seit Ende März ist mit Operation 3 die neue Saison in Gears 5 gestartet. Die frischen Inhalte in Form neuer Charaktere, neuer Maps und neuen erspielbare Extras und mehr dürft ihr ebenfalls gratis spielen.

Um was geht's? Gears 5 setzt die Story von Gears of War 4 fort. Ihr schlüpft in die Rolle von Kait, die dem Geheimnis ihrer Herkunft auf den Grund geht. So erfahren wir mehr über die Entstehung der Locust, treffen aber auch auf beliebte Figuren wie Marcus Fenix.

Mehr über Gears 5 erfahrt ihr im ausführlichen GamePro-Test:

The Crew 2

Zeitraum: bis zum 13. April

bis zum 13. April Xbox Live: Ja

Ja Genre: Rennspiel

Um was geht's? Im Online-Rennspiel The Crew 2 stehen euch, wie schon im ersten Teil, die gesamten USA als Open World zur Verfügung. Zu Land, zu Wasser und in der Luft könnt ihr gemeinsam mit anderen Rennen fahren, Stunts vollführen und die Umgebung erkunden.

Das Besondere: Der interessante Kniff von The Crew 2 ist, neben der riesigen Map, dass ihr jederzeit zwischen den Fahrzeugtypen Auto, Boot und Flugzeug wechseln könnt. Ihr müsst dafür nicht erst in eine Garage zurückkehren, sondern dürft einfach während der Fahrt das Vehikel wechseln.

Aktuelle Demos für Nintendo Switch

Gratis-Spiele für eure Abos

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?