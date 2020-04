PS Now im April 2020 schwingt mit Spider-Man auf die PS4

Neue PS Now-Games im April 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Mit Marvel's Spider-Man ist unter anderem auch wieder ein großes PS4-Exclusive dabei.

Ab sofort verfügbar:

Marvel's Spider-Man (nur das Basis-Spiel; bis zum 7. Juli 2020 im Service)

Just Cause 4 (nur das Basis-Spiel; bis zum 6. Oktober 2020 im Service)

The Golf Club 2019 (auf unbegrenzte Zeit im Service)

Die Hauptspiele vorgestellt

Marvel's Spider-Man

Darum geht's:

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr am liebsten sehr agil durch eine offene Welt navigiert. Hier fühlt ihr euch durch die Schwung-Mechanik wie Spider-Man. Pluspunkt ist natürlich auch, wenn ihr dem Franchise an sich etwas abgewinnen könnt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr Open World-Spiele nicht mögt. Marvel's Spider-Man bietet eine sehr typisch strukturierte Welt mit vielen gleichförmigen Nebenaufgaben und kleineren Sammelobjekten.

Just Cause 4

Darum geht's: Just Cause 4 setzt erneut auf jede Menge Chaos, Zerstörung und den Greifhaken als Allzweckwaffe. Die verbesserte Apex Engine bietet Spielern sogar noch mehr Möglichkeiten für verrückte Experimente. Ein neues Feature sind Wettereskapaden wie Blizzards oder Tornados.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr einfach nur Action braucht. Just Cause 4 strotzt vor Explosionen und zaubert jederzeit einen saftigen Feuerball auf euren Bildschirm.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr einem Spiel technische Fehler verzeihen könnt. Viele Pop-Ins und Grafikfehler trüben die Optik des Spiels. Dazu kommt ein sehr abwechslungsarmes Missionsdesign.

The Golf Club 2019

Darum geht's: Wie der Name schon vermuten lässt, steht bei The Golf Club nur Golf als Dreh- und Angelpunkt im Vordergrund. Dafür könnt ihr auf real existierenden Plätzen an verschiedenen Turnieren teilnehmen.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr reale Golf-Touren erleben wollt. Mit der PGA Tour und dem dazugehörigen Karrieremodus könnt ihr euch digital einen Namen in der Welt der Golfer machen.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr mit dem Sport nichts anfangen könnt. Ihr müsst schon irgendwie Spaß an Golf haben, um auch digital den Schläger zu schwingen.

Diese Spiele verlassen den Service

Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar:

Regelmäßig verlassen Spiele den Service, die ihr ab dem Punkt weder streamen noch herunterladen könnt. Auch bereits heruntergeladene Spiele verlieren ab heute ihre Gültigkeit, wenn sie bei PS Now nicht mehr verfügbar sind.