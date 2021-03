Gratis am Wochenende: 9 Highlights für PS4 und PS5 zum behalten & 4 Spiele für Xbox One

Ein weiteres Lockdown-Wochenende steht an, und somit für die meisten von uns eine Menge Zeit, um Videospiele zu zocken. Umso besser ist es natürlich, wenn wir diese auch noch gratis bekommen. An diesem Wochenende gibt es gleich vier kostenlose Spiele zum Anzocken auf der Xbox und ganze neun Games für PS4 und PS5.

Gratis für PS4 und PS5

Am 1. März gab es bereits Ratchet & Clank kostenlos im Rahmen von Sonys Play-at-Home-Initiative. Seit gestern ist noch ein ganzer Haufen weiterer PS4-Titel hinzugekommen, die ihr dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf eurer PS5 zocken könnt. Ganze neun Titel könnt ihr euch gratis herunterladen:

Das beste an der Aktion: Die Spiele bekommt ihr von Sony geschenkt. Ihr benötigt kein Abo bei PS Plus, und ihr dürft die Games alle behalten.

Gratis für Xbox One und Xbox Series X/S

Watch Dogs: Legion

Zeitraum: noch bis zum 29. März

nein Auch im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Action-Adventure, Open-World

Darum geht es: Auf den ersten Blick ist Watch Dogs: Legion ein typischer Open-World-Shooter. Besonders ist aber die Mechanik, dass ihr jeden NPC, den ihr auf der Straße trefft, für eure Rebellencrew rekrutieren könnt. So habt ihr für jede Situation den passenden Charakter parat. Natürlich darf auch wieder ordentlich gehackt werden.

Ab dem 1. April ist Watch Dogs: Legion im Sale. Ihr bekommt 67 Prozent auf die Standard Edition und 60 Prozent auf die Ultimate Edition.

Sid Meier's Civilization VI

Zeitraum: noch bis zum 28. März

noch bis zum 28. März Xbox Live nötig? ja

ja Auch im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Aufbaustrategie

Darum geht es: Mit Sid Meier's Civilization VI wurde ein weiterer Teil der Reihe erfolgreich für Konsolen umgesetzt. Baut euch in diesem rundenbasierten Strategiespiel ein Imperium auf und dominiert eure Feinde, entweder durch Technologie, Diplomatie oder, wenn alles andere nicht mehr hilft, mit roher Waffengewalt.

Im Microsoft-Store gibt es das Spiel momentan für 16,49 Euro zu kaufen.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Zeitraum: noch bis zum 28. März

noch bis zum 28. März Xbox Live nötig? ja

ja Auch im Game Pass enthalten? Ja, aber nur im Ultimate

Ja, aber nur im Ultimate Genre: Rennspiel

Darum geht es: Need for Speed Hot Pursuit Remastered ist ideal für alle Freunde der älteren Teile der Serie. Fahrt rasante Rennen gegen die Konkurrenz und entkommt dabei noch der Polizei. Mit an Bord sind alle DLCs und eine aufgemotzte Optik.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered ist im Xbox-Store im Sale für 23,99 Euro.

TEKKEN 7

Zeitraum: noch bis zum 28. März

noch bis zum 28. März Xbox Live nötig? ja

ja Auch im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Kampfspiel

Darum geht es: TEKKEN 7 setzt die bekannte Kampfspiel-Reihe erfolgreich fort. Kloppt euch mit bekannten und neuen Charakteren, um den Platz an der Sonne. Die Kampagne bietet eine spannende Story und online könnt ihr euch mit anderen ordentlich auf die Mütze geben.

Wenn euch das Spiel gefällt, könnt ihr es im Store für 9,99 Euro kaufen.

Neue Demos für Nintendo Switch

Unrailed (ab dem 29. März)

Earth Defense Force: World Brothers

Escape from Life Inc.

Lost Lands 2: The Four Horsemen

Pocket Harvest

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele für März anschauen:

Kostenlose PC-Spiele

Ihr sucht kostenlose Spiele für den PC? Dann schaut doch bei den Gratis-Spielen unserer Kollegen der GameStar vorbei. Dort listen sie regelmäßig auf, was ihr am Wochenende kostenlos auf Steam, Epic Games und anderen Launchern spielen könnt.

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?