Gratis am Wochenende: 3 kostenlose Xbox-Titel und neue Demos

Das Wochenende ist da und es stellt sich die Frage "Was zocke ich?". Auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch gibt es zeitweise immer wieder kostenlose Spiele, die wir euch hier auflisten. Darüber hinaus verraten wir euch, welche neuen Demos und Free2Play-Spiele es gibt.

Gratis auf Xbox One/Xbox Series X/S

Madden NFL 21

Zeitraum: 28. bis 31. Januar 2021

28. bis 31. Januar 2021 Xbox Live nötig: Ja

Ja Auch im Game Pass enthalten: nein

nein Genre: Sport

Um was geht's? Passend zum Super Bowl am 7. Februar könnt ihr euch mit Madden NFL 21 selbst auf das Spielfeld begeben und Touchdowns erzielen. Die Ausgabe von 2020 ist die aktuellste Version der American Football-Simulation, die uns neben einen Karriere-Modus auch im PvP und Koop gegeneinander antreten lässt.

Terraria

Zeitraum: 28. bis 31. Januar 2021

28. bis 31. Januar 2021 Xbox Live nötig: ja

ja Auch im Game Pass enthalten: ja

ja Genre: Action-Adventure

Darum geht's: In Terraria buddeln und kämpfen wir uns durch eine pixelige 2D-Welt. Ähnlich wie in Minecraft sammeln wir Ressourcen, craften neue Gegenstände und bauen uns einen Unterschlupf. Das Ganze können wir alleine, oder im Multiplayer mit bis zu acht Spielern erleben. Wie gut sich Terraria spielt, lest ihr in unserem Test:

Terraria im Test - Spaß ohne Grenzen

Naruto to Boruto: Shibobi Strikers

Zeitraum: 28. bis 31. Januar 2021

28. bis 31. Januar 2021 Xbox Live nötig: ja

ja Auch im Game Pass enthalten: nein

nein Genre: Beat'em up

So spielt es sich: Naruto to Boruto: Shinobi Striker setzt auf ein Online-Multiplayer-Erlebnis mit 4er-Teams. Dabei spielen wir aber keinen bekannten Charakter aus dem Manga bzw. Anime, sondern erstellten unseren eigenen Shinobi. Die Handlung setzt dabei an den Punkt an, als Naruto bereits Hokage ist.

In unserem Test verraten wir euch, wie gut das Multiplayer-Erlebnis mit einem eigenen Ninja ist:

Naruto to Boruto: Shinobi Striker im Test - 4 Ninjas müsst ihr sein

Neue Demos

Kostenlose PC-Spiele

Unsere Kollegen bei der GameStar präsentieren euch außerdem immer die neuen Gratis-Spiele auf dem PC, die ihr am Wochenende gratis ausprobieren oder kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen könnt:

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass & mehr

Auf den Konsolen gibt es darüber hinaus regelmäßig kostenlos neue Spiele bei PS Plus, PS Now, Xbox Live Gold (Games with Gold) und im Game Pass. Bei den Services handelt es sich zwar um kostenpflichtige Mitgliedschaften, aber innerhalb des Angebots erhaltet ihr regelmäßig ohne weitere Kosten, also mehr oder weniger gratis, neue Spiele:

Keine neuen Spiele für EA Play

Wer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Play (ehemals EA Access und Origin Access) ist, erhält ebenfalls immer wieder kostenlosen Zugang zu Spielen aus dem Katalog von Electronic Arts. Dieses Wochenende gibt es jedoch keine Neuzugänge.

Ist für euch ein Spiel dabei, das ihr am Wochenende ausprobiert?