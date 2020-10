Das Wochenende steht mal wieder vor der Tür und da stellt sich die Frage, was ihr zocken könnt. Wir haben für euch geschaut, welche Spiele gratis für PS4, Switch und Xbox One zur Verfügung stehen werden. Zudem listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für Nintendo Switch

Pikmin 3 Deluxe (Demo)

Zeitraum : unbegrenzt

: unbegrenzt Genre: Strategie

Darum geht's: Ihr spielt in Pikmin 3 Deluxe eine Expedition von drei gestrandeten Astronauten, die getrennt voneinander auf einem Planeten nach essbaren Früchten sucht. Dabei treffen sie auf die namensgebenden Pikmin, kleine Knospen-Aliens, die sie befehligen können. In dem Action-Strategiespiel befehligt ihr so entweder alleine oder im zwei Spiele Koop die kleine Blumen-Armee, sammelt Früchte und besiegt fiese aber liebevoll designte Insekten-Gegner.

Darum lohnt sich die Demo: Spielt ihr die Testversion von Pikmin 3 Deluxe auf eurer Switch durch, dann könnt ihr den Spielstand direkt in die Vollversion übertragen. Zudem schaltet ihr so unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad sofort frei. Alle Inhalte und Boni der Demo, könnt ihr hier nachlesen:

Gratis für PlayStation 4

Call of Duty Black Ops: Cold War

Zeitraum : bis 19. Oktober

: bis 19. Oktober PS Plus : ja, wenn ihr keine digitale Vorbestellung habt

: ja, wenn ihr keine digitale Vorbestellung habt Genre: Ego-Shooter

Die Beta ist offen spielbar: Am Wochenende wird am 11. und 12. Oktober die Beta von Call of Duty Black Ops: Cold War für alle auf der PS4 zur Verfügung stehen. Beachtet, dass ihr dafür auch PS Plus benötigen werdet, um die Beta herunterladen zu können. Einzige Ausnahme sind digitale Vorbesteller, da sie auch ohne PS Plus den Beta-Klienten aus dem PlayStation Store herunterladen können.

Was euch in der Testphase erwartet, zeigen wir euch hier:

Mortal Blitz: Combat Arena

Zeitraum: unbegrenzt (F2P)

unbegrenzt (F2P) PSVR notwendig

PS Plus: nein

nein Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Bei Mortal Blitz handelt es sich um einen VR-Lightgun-Shooter. Für Combat Arena hat sich der koreanische Entwickler jetzt aber in ein neues Genre gewagt und bietet einen Free2Play-Ego-Shooter für alle PSVR-Besitzer.

Die kostenlose Variante gibt einem zwar einige Startwaffen, aber limitiert die Spielerstufe auf Level 10. Wer darüber noch mehr spielen möchte, muss zur kostenpflichtigen Deluxe Edition greifen. Zum testen des Spiels eignet sich die kostenlose Version aber bestens.

Gratis für Xbox One

Blasphemous

Zeitraum: bis zum 12. Oktober

bis zum 12. Oktober Xbox Live: ja

ja Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Auch im Game Pass enthalten: ja

Darum geht's: In Blasphemous schlüpft ihr in die Rolle eines Kriegers, der als „Der Reumütige“ bezeichnet wird. Eure Aufgabe ist es, das Land Cvstodia von einem schrecklichen Fluch und einer Menge alptraumhafter Monster zu befreien. Dazu erkundet ihr die nichtlineare 2D-Spiewelt, überwindet tödliche Fallen und stellt euch allerlei Kreaturen sowie riesigen Bossgegnern. Ähnlich wie in Dark Souls sind die Kämpfe knackig schwer und verlangen dem Spieler genaues Timing ab.

Weitere kostenlose Spiele für Xbox One

Saints Row 4 Re-Elected (bis zum 12. Oktober)

Assetto Corsa Competizione (bis zum 12. Oktober)

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Kostenlose Spiele bei EA Play

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Play, habt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe von Spielen des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt.

