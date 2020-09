Xbox Game Pass Oktober 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Hier findet ihr eine Liste aller neuen Xbox Game Pass-Spiele, die im Oktober 2020 neu in den Service kommen. Ab den aufgeführten Terminen können Abonnenten die Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox One-Spiele sind im Oktober 2020 neu im Game Pass

Welche Game Pass-Titel soll ich noch zocken? Das sind die 25 beliebtesten Game Pass-Spiele für Xbox.

Das ist das Oktober-Highlight im Xbox Game Pass

Doom Eternal

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter GamePro-Wertung: 90

Darum geht es: Doom Eternal ist ein Ego-Shooter von Entwickler id Software und die Fortsetzung des Doom-Reboots von 2016. Eternal spielt anders als der Vorgänger nicht mehr auf dem Mars, sondern auf der Erde und anderen Planeten wie dem Mars-Mond Phobos. Dort legt sich der berühmt berüchtigte Doom Slayer erneut mit jeder Menge Dämonen an. Die Anzahl der Gegnertypen wird fast verdoppelt und brutal ist die Hatz immer noch: Neben Schusswaffen hat der Slayer jetzt auch eine Schwertklinge und einen Greifhaken am Unterarm.

Wie Doom Eternal im GamePro-Test von Kollege Hannes abgeschnitten hat und was der Ego-Shooter noch alles zu bieten hat, lest ihr hier:

Weitere Extras für den Game Pass seit September

Abonnenten des Game Pass Ultimate bekommen seit Mitte September Zugriff auf den Streaming-Dienst xCloud, mit dem ihr bestimmte Titel auch auf eurem Mobilgerät spielen könnt. Zudem erhielt der Abo-Service vergangenen Monat die volle Integration von EA Play. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier:

Welche Game Pass-Spiele kamen im September 2020?

Hier haben wir alle Spiele für euch aufgelistet, die im letzten Monat in die Game Pass-Bibliothek gewandert sind:

Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt. Es gibt den Service auch in einer PC-Variante und wird zukünftig auch auf der Xbox Series S/X verfügbar sein. Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer zocken möchtet.

Welche Spiele aus dem Game Pass zockt ihr gerade und auf welche freut ihr euch?